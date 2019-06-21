"Без вышиванок, но суть одна". Запад призвали к ответу после попытки госпереворота в Грузии

Эксперты спорят о происходящем в Тбилиси, где после провокации в отношении российской делегации и фактически под предлогом визита наших представителей на Межпарламентскую ассамблею Православия была предпринята попытка госпереворота.

Российский журналист и политолог Виталий Третьяков предлагает определиться с происходящим Западу. Свои вопросы он озвучил в ироничной форме.

"Скажите, что там в Тбилиси - евромайдан или нет? Революция гидности или хулиганы-наркоманы? Запад уже определился?" - пишет Третьяков в Twitter.

Фото: twitter.com/v_tretyakov

В то же время главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко говорит об "очередной бузе" в Грузии.

"В Грузии очередная буза - оппозиция штурмует парламент. Хорошо, что хоть без вышиванок и не скачут, но суть - одна и та же".

Фото: twitter.com/i_korotchenko

Ранее президент Грузии прервала свой международный визит и вернулась в страну в связи с происходящими событиями.