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"Без вышиванок, но суть одна". Запад призвали к ответу после попытки госпереворота в Грузии
21 июня 2019, 13:09 • 114 • Политика
После попытки госпереворота в Грузии Запад призвали к ответу на экспертном уровне. А Коротченко, к примеру, отметил, происходящее в Тбилиси очень напоминает Украину - "без вышиванок, но суть одна".
Эксперты спорят о происходящем в Тбилиси, где после провокации в отношении российской делегации и фактически под предлогом визита наших представителей на Межпарламентскую ассамблею Православия была предпринята попытка госпереворота.
Российский журналист и политолог Виталий Третьяков предлагает определиться с происходящим Западу. Свои вопросы он озвучил в ироничной форме.
"Скажите, что там в Тбилиси - евромайдан или нет? Революция гидности или хулиганы-наркоманы? Запад уже определился?" - пишет Третьяков в Twitter.
Фото: twitter.com/v_tretyakov
В то же время главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко говорит об "очередной бузе" в Грузии.
"В Грузии очередная буза - оппозиция штурмует парламент. Хорошо, что хоть без вышиванок и не скачут, но суть - одна и та же".
Фото: twitter.com/i_korotchenko
Ранее президент Грузии прервала свой международный визит и вернулась в страну в связи с происходящими событиями.
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