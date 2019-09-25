"Без ведьмы не было б охоты": Трамп пообещал выложить стенограмму разговора с Зеленским и вызвал недоверие

Напомним: ранее в издании The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники опубликовали материал о том, что в июльском разговоре с Зеленским Трамп якобы пытался надавить на Зеленского в вопросе с Джо Байденом и его сыном. Последние связаны с украинской нефтяной компанией, и когда в прокуратуре Украины начали расследование в отношении Байдена-младшего, то его отец требовал уволить прокурора. Сейчас Байдена считают конкурентом Трампа в грядущей борьбе за президентское кресло.

После разразившегося скандала Байден обратился к Трампу с призывом обнародовать стенограмму его беседы с Зеленским, его поддержали конгрессмены-демократы. Президенту даже пригрозили импичментом. В итоге Трамп написал в своем твиттере, что завтра обнародует полную расшифровку переговоров.

"…Полную, полностью рассекреченную и неискажённую стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским. Никакого давления, в отличие от Джо Байдена и его сына", - отметил Трамп, в очередной раз назвав происходящее "охотой на ведьм".

Однако комментаторы отнеслись к словам американского президента с явным недоверием.

"Не было бы "охоты на ведьм", если бы не было ведьмы", - отозвался @ edodonnell8.

"Полной, полностью рассекреченной и нередактированной стенограммы" телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским недостаточно", - написал под твитом президента журналист @EdwardTHardy.

Фото: Скриншот twitter.com/realDonaldTrump