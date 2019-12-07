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"Без транзита цена удвоится": "Нафтогаз" пугает Европу резким подорожанием газа

07 декабря 2019, 09:24  •  79 • В мире
Если транзит российского газа через Украину будет остановлен, то для европейского потребителя он может оказаться вдвое дороже, уверяет глава "Нафтогаза". "Без транзита цена удвоится", - пугает он Европу.
Об этом Андрей Коболев заявил в интервью изданию LIGA.net. По его словам, сейчас "сложно спрогнозировать кризисные цены", однако, по его мнению, "цена на первых порах может и удвоиться". При этом, конечно, рост цен коснётся не только Евросоюза, но и самой Украины.
Коболев напомнил о том, что Россия без заключения соответствующего контракта не будет продолжать транзит газа через украинскую ГТС. А без контракта продолжать поставлять газ в Европу опасно, так как при приёме такого газа у Украины не будет основания для его замера.
"И, соответственно, любая сторона, например, российская, может обвинить нас в краже газа. К тому же нас могут обвинить в контрабанде. Это серьёзный вопрос", — отметил глава "Нафтогаза".
Напомним, переговоры между Россией и Украиной о новом контракте на транзит газа в Евросоюз, назначенные на 5 декабря, не состоялись, а новая дата для трёхсторонних консультаций с участием представителей ЕС пока не назначена.
Назначить переговоры на 5 декабря ранее предложил Алексей Оржель, министр энергетики Украины. Александр Новак, возглавляющий Министерство энергетики России, дал предварительное согласие, но лишь при условии, что к этой дате "Нафтогаз" и "Газпром" договорятся обо всех деталях контракта.
Однако за день до назначенной даты глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал необоснованными тарифы на прокачку газа, предлагаемые украинской стороной. Миллер отметил, что они существенно выше действующих. Владимир Путин также заявил, что условия Украины неприемлемы.
В ответ Юрий Витренко, исполнительный директор "Нафтогаза Украины", попросил российскую сторону доказать, что тарифы завышены, сравнив их с цифрами на альтернативных маршрутах. Но для этого "Газпрому" придётся обратиться к Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины заканчивается 31 декабря этого года. Киев заранее пообещал, что после этой даты будет отправлять в хранилища весь газ, идущий из России. Заключению нового контракта, кроме претензий к тарифам, мешает и требование Незалежной заключить соглашение на десять лет с гарантированными объёмами прокачки. А также нежелание "Газпрома" платить штраф почти в три миллиарда долларов, возникший после решения арбитражного суда в Стокгольме.
В Белоруссии надеются, что заплатят за газ из России по тарифам, действующим на территории Смоленской области. К цене ближайшего к республике региона РФ в Минске рассчитывают прибавить только стоимость его транспортировки, пишет телеканал "360".

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