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"Без согласия России никто никого никуда не пошлёт": Пушков разбил фантазии главы МИД Украины о миротворцах ООН

15 декабря 2019, 12:24  •  120 • Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе. "Без согласия России в Совбезе ООН никто никого никуда не пошлёт", - заявил российский сенатор Алексей Пушков.
В Совете Федерации России прокомментировали слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможности введения миротворцев ООН в Донбасс. С заявлением выступил российский сенатор Алексей Пушков.
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, Киев рассматривает введение миротворцев ООН в Донбасс как альтернативу Минским соглашениям. В ответ Пушков напомнил, что без согласия России в Совбезе ООН никто никого никуда не пошлёт.
Сенатор отметил, что вместо исполнения условий Минских соглашений на Украине фантазируют о каких-то миротворцах. Пушков подчеркнул, что от Киева ждут шагов к миру, а не фантазий на тему.
"Без согласия России в Совбезе ООН никто никого никуда не пошлёт. В Париже это и не обсуждалось. От Киева ждут шагов к миру, а не фантазий", - написал сенатор в Twitter.

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