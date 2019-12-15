"Без согласия России никто никого никуда не пошлёт": Пушков разбил фантазии главы МИД Украины о миротворцах ООН

В Совете Федерации России прокомментировали слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможности введения миротворцев ООН в Донбасс. С заявлением выступил российский сенатор Алексей Пушков.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, Киев рассматривает введение миротворцев ООН в Донбасс как альтернативу Минским соглашениям. В ответ Пушков напомнил, что без согласия России в Совбезе ООН никто никого никуда не пошлёт.

Сенатор отметил, что вместо исполнения условий Минских соглашений на Украине фантазируют о каких-то миротворцах. Пушков подчеркнул, что от Киева ждут шагов к миру, а не фантазий на тему.