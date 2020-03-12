"Без скандала лучше": Путин дал совет обманщикам и жертвам

В интервью ТАСС президент России Владимир Путин рассказал о своём отношении к обману и обсчитыванию в кассе. Его откровения, скорее, были связаны с советским периодом.

- Вас когда-то обсчитывали, обманывали? - спросил Путина Андрей Ванденко.

- Ну конечно, вас тоже наверняка обсчитывали, обманывали, - ответил президент.

Судя по вопросу, Ванденко предположил, что с обсчитавшими Путина что-то могло произойти. Президент ответил журналисту, что на мелкий обсчёт он предпочитал внимания не обращать. Зачем тратить нервы? К тому же что можно было сделать в советское время? "Обманули, обсчитали, ну и пошёл..."

"Во-первых, меня каждый день не обманывали, - добавил Путин. - А если обнаружил, ничего такого серьёзного не было. Предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже", - добавил Путин.

Напомним, в серии интервью ТАСС Владимир Путин отвечает на 20 разных вопросов. Интервью будут публиковать в течение нескольких недель.