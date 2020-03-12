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"Без скандала лучше": Путин дал совет обманщикам и жертвам

12 марта 2020, 17:35  •  51 • Политика
Президент России Владимир Путин дал совет обманщикам и жертвам на случай неприятной ситуации. Такой, какому он следует сам. "Без скандала лучше", - отметил президент.
В интервью ТАСС президент России Владимир Путин рассказал о своём отношении к обману и обсчитыванию в кассе. Его откровения, скорее, были связаны с советским периодом.
- Вас когда-то обсчитывали, обманывали? - спросил Путина Андрей Ванденко.
- Ну конечно, вас тоже наверняка обсчитывали, обманывали, - ответил президент.
Судя по вопросу, Ванденко предположил, что с обсчитавшими Путина что-то могло произойти. Президент ответил журналисту, что на мелкий обсчёт он предпочитал внимания не обращать. Зачем тратить нервы? К тому же что можно было сделать в советское время? "Обманули, обсчитали, ну и пошёл..."
"Во-первых, меня каждый день не обманывали, - добавил Путин. - А если обнаружил, ничего такого серьёзного не было. Предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже", - добавил Путин.
Напомним, в серии интервью ТАСС Владимир Путин отвечает на 20 разных вопросов. Интервью будут публиковать в течение нескольких недель.

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