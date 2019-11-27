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"Без шантажа и плача": Чтобы не остаться без газа зимой, Украина должна принять условия "Газпрома" - депутат

27 ноября 2019, 18:39  •  129 • Политика
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что смена законов на Украине порождает целый ряд технических проблем, мешающих подписанию контракта на транзит газа. Федеральное агентство новостей выяснило у первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, чем чревата такая задержка для украинского государства.
По нормам европейского законодательства Киев решил разделить свою газотранспортную систему на две формально независимые части, пояснил он. "Разделить - разделили, но до конца все технические согласования не провели и сертификацию нового оператора тоже", - отметил депутат.
Действующие газовые отношения действуют только до 31 декабря текущего года, однако Украина вряд ли сможет изменить ситуацию к Новому году, сказал депутат. Загвоздка в том, что без этих согласований "Газпрому" просто не с кем будет подписывать новый контракт, пояснил парламентарий.
По мнению депутата, Киев должен смириться и принять новые реалии без лишнего шантажа и плача. Особенно учитывая, что более дешёвого газа, чем от "Газпрома", он нигде не достанет, подчеркнул он.
Украина хочет подписания контракта на 10 лет, но длительные контракты подписывают лишь торговые партнёры, которые доверяют друг другу, отметил Ананских. "А о каком доверии к Украине может сейчас идти речь?" - задался он вопросом в разговоре с ФАН.

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