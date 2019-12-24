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"Без России сегодня нельзя": Санкции США против "Северного потока - 2" разозлили Европу - Клинцевич
24 декабря 2019, 01:09 • 82 • Политика
Санкции, наложенные США на проект газопровода "Северный поток - 2", вызвали в Европе серьёзное раздражение, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
По словам сенатора, сегодняшний мир является многополярным, и Россия имеет достаточно инструментов и рычагов для того, чтобы решить проблемы. "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" обязательно будут достроены, потому что в этом заинтересована вся Европа, заявил политик в разговоре с телеканалом "360".
Европейские налогоплательщики давно уже поняли, что следовать в фарватере политики США - это означает платить за всё в два раза больше, добавил Клинцевич. По его словам, Европа осознала, что строить содружество без России будет проблематично.
"Это связано с экономической, энергетической и военно-политической ситуацией", - подчеркнул политик. "Без России сегодня нельзя", - заключил Клинцевич.
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