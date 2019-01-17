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"Без России никакого решения не будет": Вучич спросил совета у Путина по вопросу Косова

17 января 2019, 20:09  •  30 • В мире
Сербский президент Александр Вучич заявил, что в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным речь шла и по косовскому вопросу. "Без России никакого решения не будет. Посоветуюсь с президентом Путиным", - рассказал политик на пресс-конференции по итогам переговоров.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на переговорах с российсим коллегой поднимался вопрос и о ситуации в Косове. Об этом он заявил на пресс-конференции по результатам встречи.
Вучич отметил, что решил посоветоваться на этот счет с Путиным. "Проблема видится в том, что албанцы не желают компромисса. Может быть, однажды они этого захотят. Без России никакого решения не будет. Посоветуюсь с президентом Путиным", - сказал он.
При этом, добавил сербский лидер, решения по проблеме Косова пока не принято.
"Я реалист. Не могу быть настолько оптимистом и говорить о решении, поскольку не вижу его", - отметил он.
В свою очередь президент России пояснил, что наша страна "всегда принимала посредническое участие в решении подобных вопросов". При этом по существу в вопросе косовской проблемы мало что исполняется.
Нужно с большим вниманием относиться к международному праву, указал Путин.
"Муниципалитеты должны были создаваться сербские в Косове. Но ничего не создается", - посетовал он.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин вручил президенту Сербии Александару Вучичу орден Александра Невского. Вучич назвал особой честью получение этой награды от российского лидера.

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