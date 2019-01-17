"Без России никакого решения не будет": Вучич спросил совета у Путина по вопросу Косова

Сербский президент Александр Вучич заявил, что в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным речь шла и по косовскому вопросу. "Без России никакого решения не будет. Посоветуюсь с президентом Путиным", - рассказал политик на пресс-конференции по итогам переговоров.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на переговорах с российсим коллегой поднимался вопрос и о ситуации в Косове. Об этом он заявил на пресс-конференции по результатам встречи.

Вучич отметил, что решил посоветоваться на этот счет с Путиным. "Проблема видится в том, что албанцы не желают компромисса. Может быть, однажды они этого захотят. Без России никакого решения не будет. Посоветуюсь с президентом Путиным", - сказал он.

При этом, добавил сербский лидер, решения по проблеме Косова пока не принято.

"Я реалист. Не могу быть настолько оптимистом и говорить о решении, поскольку не вижу его", - отметил он.

В свою очередь президент России пояснил, что наша страна "всегда принимала посредническое участие в решении подобных вопросов". При этом по существу в вопросе косовской проблемы мало что исполняется.

Нужно с большим вниманием относиться к международному праву, указал Путин.

"Муниципалитеты должны были создаваться сербские в Косове. Но ничего не создается", - посетовал он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин вручил президенту Сербии Александару Вучичу орден Александра Невского. Вучич назвал особой честью получение этой награды от российского лидера.