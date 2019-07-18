|
"Без России мы не достигнем мира": Глава МИД ФРГ призвал Европу к диалогу с Москвой
18 июля 2019, 08:39 • 78 • Политика
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил о необходимости диалога с Москвой. Он отметил, что "без России мы не достигнем мира".
О том, что длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Он также отметил, что европейским партнерам необходим диалог с Москвой.
Отметим, что в двух немецких городах - Кенигсвинтере и Бонне сегодня и завтра пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог". В данном мероприятии примут участие представители обоих государств.
Он подчеркнул, что хоть у Германии и России разные позиции и взгляды по некоторым вопросам, но все же стоит сосредоточиться не на разногласиях, а на конструктивном разговоре.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 июля 2019, 03:09
|
14 июля 2019, 00:39
|
14 июля 2019, 13:39
|
13 июля 2019, 11:39
|
13 июля 2019, 01:54
|
17 июля 2019, 06:39
|
11 июля 2019, 17:09