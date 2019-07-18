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"Без России мы не достигнем мира": Глава МИД ФРГ призвал Европу к диалогу с Москвой

18 июля 2019, 08:39  •  78 • Политика
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил о необходимости диалога с Москвой. Он отметил, что "без России мы не достигнем мира".
О том, что длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Он также отметил, что европейским партнерам необходим диалог с Москвой.
Отметим, что в двух немецких городах - Кенигсвинтере и Бонне сегодня и завтра пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог". В данном мероприятии примут участие представители обоих государств.
"Без Москвы мы не сможем ответить на срочные вопросы мировой политики, - заявил Маас, его цитирует пресс-служба немецкого МИД. - И мы достигнем длительного мира в Европе, только если будем сотрудничать".
Он подчеркнул, что хоть у Германии и России разные позиции и взгляды по некоторым вопросам, но все же стоит сосредоточиться не на разногласиях, а на конструктивном разговоре.

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