"Без России мы не достигнем мира": Глава МИД ФРГ призвал Европу к диалогу с Москвой

О том, что длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Он также отметил, что европейским партнерам необходим диалог с Москвой.

Отметим, что в двух немецких городах - Кенигсвинтере и Бонне сегодня и завтра пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог". В данном мероприятии примут участие представители обоих государств.

"Без Москвы мы не сможем ответить на срочные вопросы мировой политики, - заявил Маас, его цитирует пресс-служба немецкого МИД. - И мы достигнем длительного мира в Европе, только если будем сотрудничать".

Он подчеркнул, что хоть у Германии и России разные позиции и взгляды по некоторым вопросам, но все же стоит сосредоточиться не на разногласиях, а на конструктивном разговоре.