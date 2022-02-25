"Без России этот орган невозможен": Толстой о приостановке членства России в Совете Европы

Петр Толстой рассказал о приостановке членства России в Совете Европе по решению Комитета министров.

Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией. В пятницу, 25 февраля, членство России в этой организации было приостановлено.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Мы до последнего момента пытались донести нашу позицию: восемь лет длился геноцид русских на Украине, погибали мирные люди на Донбассе, семьям запрещали образование и возможность говорить на русском языке. Мы долго призывали Совет Европы отреагировать на нарушения прав человека на Украине. Но нет, европейская солидарность не позволяла этого сделать,

- подчеркнул русский парламентарий.

Толстой подчеркнул, что сегодня ранее на заседании Постоянного комитета с участием послов СЕ и глав делегаций в Парламентской ассамблее "напомнил коллегам - теперь уже бывшим - о двойных стандартах, лжи и лицемерии, которые они понимают как верховенство европейского права".

По словам депутата Госдумы, "Украины, с которой они солидарны, той Украины, в которой маршируют нацисты и которая грозит миру ядерной бомбой, очень скоро не будет. Но Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нём не будет правды".

Ну и всем нашим согражданам, кто все эти годы возмущался тем, что Россия платит взносы за ругань и хамские резолюции в свой адрес, хочу сказать: мы были честны, старались вести диалог до конца. Теперь от Совета Европы будет зависеть возобновление нашего разговора. Мы, русские, меняться не собираемся,

- подчеркнул Пётр Толстой.

Позднее стало известно, что членство России в Совете Европы было приостановлено. Как напомнили СМИ, ежегодный взнос России в бюджет СЕ составлял 32,5 млн евро.