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"Без России этот орган невозможен": Толстой о приостановке членства России в Совете Европы
25 февраля 2022, 19:35 • 190 • Политика
Петр Толстой рассказал о приостановке членства России в Совете Европе по решению Комитета министров.
Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией. В пятницу, 25 февраля, членство России в этой организации было приостановлено.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
- подчеркнул русский парламентарий.
Толстой подчеркнул, что сегодня ранее на заседании Постоянного комитета с участием послов СЕ и глав делегаций в Парламентской ассамблее "напомнил коллегам - теперь уже бывшим - о двойных стандартах, лжи и лицемерии, которые они понимают как верховенство европейского права".
По словам депутата Госдумы, "Украины, с которой они солидарны, той Украины, в которой маршируют нацисты и которая грозит миру ядерной бомбой, очень скоро не будет. Но Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нём не будет правды".
- подчеркнул Пётр Толстой.
Позднее стало известно, что членство России в Совете Европы было приостановлено. Как напомнили СМИ, ежегодный взнос России в бюджет СЕ составлял 32,5 млн евро.
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