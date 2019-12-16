|
"Без рабочего класса не выживет": Выпад эстонского министра разбился о гордость премьера-"продавщицы"
16 декабря 2019, 17:39 • 87 • Политика
Премьер-министр Финляндии Санна Марин высказалась в ответ на замечание-выпад министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, назвавшим её "продавщицей". Сама финский премьер отметила, что она очень горда тем, что в её стране ребёнок из бедной семьи может достичь высот в карьере. "Без рабочего класса Финляндия не выживет", - подчеркнула Марин.
Ранее министр внутренних дел Эстонии Март Хельме позволил себе выпад в адрес недавно назначенного премьер-министра Финляндии 34-летней Санны Марин. В эфире радиостанции TRE Raadio он назвал её продавщицей и усомнился, что новое правительство страны сможет отстоять собственные интересы.
"А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди тоже выбились в члены правительства", - цитирует министра ТАСС.
Однако на подобное замечание-выпад со стороны министра чужого государства сама Марин ответила тем, что горда и своей страной, и тем, что здесь ребёнок из бедной семьи может достичь высот в карьере.
"Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребёнок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни, - написала она у себя в Twitter. - Продавщица магазина может стать премьер-министром".
При этом новый финский премьер особо подчеркнула, что "без рабочего класса Финляндия не выживет", и отметила, что ценит работу каждого своего сотрудника, пишет ФАН.
Фото: скриншот twitter/MarinSanna
Подпишитесь на нас
Загрузка...
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 декабря 2019, 00:24
|
14 декабря 2019, 03:54
|
14 декабря 2019, 10:24
|
13 декабря 2019, 14:39
|
11 декабря 2019, 14:09
|
16 декабря 2019, 10:54
|
14 декабря 2019, 23:24