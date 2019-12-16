"Без рабочего класса не выживет": Выпад эстонского министра разбился о гордость премьера-"продавщицы"

Ранее министр внутренних дел Эстонии Март Хельме позволил себе выпад в адрес недавно назначенного премьер-министра Финляндии 34-летней Санны Марин. В эфире радиостанции TRE Raadio он назвал её продавщицей и усомнился, что новое правительство страны сможет отстоять собственные интересы.

"А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди тоже выбились в члены правительства", - цитирует министра ТАСС.

Однако на подобное замечание-выпад со стороны министра чужого государства сама Марин ответила тем, что горда и своей страной, и тем, что здесь ребёнок из бедной семьи может достичь высот в карьере.

"Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребёнок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни, - написала она у себя в Twitter. - Продавщица магазина может стать премьер-министром".

При этом новый финский премьер особо подчеркнула, что "без рабочего класса Финляндия не выживет", и отметила, что ценит работу каждого своего сотрудника, пишет ФАН.