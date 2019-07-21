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"Без Путина не обошлось": Британские спецслужбы ищут "след" России в захвате танкера военными Ирана - СМИ

21 июля 2019, 11:24  •  82 • Политика
Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера военными Ирана. По сообщениям британских СМИ, Иран захватил судно чуть ли не по личному приказу Путина.
Спецслужбы Британии расследуют причастность России к захвату нефтяного танкера Stena Impero, который осуществили военные Ирана. Об этом пишет британский таблоид Sunday Mirror.
Издание сообщает, что британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании якобы расследуют версию о том, что нефтяной танкер оказался в территориальных водах Ирана из-за ложных координат GPS. Утверждается, что фальшивые координаты могли посылать иранские военные при помощи "российской шпионской технологии". Разумеется, этого не могло произойти без личного одобрения президента России Владимира Путина, добавляет Sunday Mirror.
"У России есть технология для подделки GPS, и она могла помочь Ирану в этой авантюре", - цитирует таблоид слова неназванного источника.
Отмечается, что на помощь танкеру был отправлен британский фрегат Montrose, но он опоздал на десять минут. К моменту его прибытия Stena Impero уже был в территориальных водах Ирана.
Напомним, что в пятницу, 19 июля, британский нефтяной танкер был задержан в Ормузском проливе и отбуксирован к берегам Ирана бойцами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), элитного подразделения иранских Вооруженных сил. В Тегеране заявляют, что судно было задержано за то, что отключило устройство позиционирования и не реагировало на предупреждения иранской стороны.

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