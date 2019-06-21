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"Без проблем, уйду": Глава грузинского МВД невозмутимо ответил на призывы протестующих

21 июня 2019, 00:09  •  78 • В мире
В Тбилиси, где собралась многотысячная толпа сторонников грузинской оппозиции, глава МВД страны заявил о готовности уйти в отставку. Георгий Гахария заявил, что готов покинуть пост, если потребуется. При этом ранее митингующие у здания парламента требовали отставки премьера
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку. Так он заявил на призыв собравшихся в центре Тбилиси митингующих отправиться в отставку спикеру парламента, главам МВД и Службы госбезопасности.
"Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость", - приводит слова министра РИА Новости.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмуют парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.
Ранее в российском МИД заявили, что Москва выражает возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, сорвавших работу международного форума.

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