"Без проблем, уйду": Глава грузинского МВД невозмутимо ответил на призывы протестующих

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку. Так он заявил на призыв собравшихся в центре Тбилиси митингующих отправиться в отставку спикеру парламента, главам МВД и Службы госбезопасности.

"Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость", - приводит слова министра РИА Новости.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмуют парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.

Ранее в российском МИД заявили, что Москва выражает возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, сорвавших работу международного форума.