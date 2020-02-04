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"Без предупреждения": В Минобороны ответили на обвинения Турции из-за раненых военных
04 февраля 2020, 00:54 • 70 • В мире
В Минобороны России ответили на обвинения турецкой стороны. До этого президент Турции заявил о раненых и убитых турецких военнослужащих в сирийском Идлибе. Он сказал, что удары его армии продолжаются и он просит российских коллег "не переходить дорогу". Между тем в Минобороны России объяснили ранения турецких военных. По данным нашего Министерства, турецкие войска проводили передвижения без предупреждения или уведомления российской стороны.
Ранее в Минобороны Турции сообщили о том, что в сирийском Идлибе было убито четыре и ранено девять военнослужащих турецкой армии при столкновении с сирийскими правительственными войсками. Состояние одного из пострадавших врачи оценивали как тяжёлое.
По данным наших военных, турецкие войска попали под обстрел сирийцев. Нештатная ситуация произошла из-за того, что турецкие военные не предупредили Россию о своих планах и перемещениях. При этом в Минобороны опровергли, что Турция наносила удары по сирийским позициям правительственных войск.
"Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", - сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
По данным наших военных, турецкие войска проводили перемещения в темное время суток на понедельник, 3 февраля. Правда, предупреждать российскую сторону они не стали. В результате попали под обстрел сирийских войск, которые били по боевикам западнее населенного пункта Саракиб.
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