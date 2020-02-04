"Без предупреждения": В Минобороны ответили на обвинения Турции из-за раненых военных

Ранее в Минобороны Турции сообщили о том, что в сирийском Идлибе было убито четыре и ранено девять военнослужащих турецкой армии при столкновении с сирийскими правительственными войсками. Состояние одного из пострадавших врачи оценивали как тяжёлое.

По данным наших военных, турецкие войска попали под обстрел сирийцев. Нештатная ситуация произошла из-за того, что турецкие военные не предупредили Россию о своих планах и перемещениях. При этом в Минобороны опровергли, что Турция наносила удары по сирийским позициям правительственных войск.

"Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", - сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным наших военных, турецкие войска проводили перемещения в темное время суток на понедельник, 3 февраля. Правда, предупреждать российскую сторону они не стали. В результате попали под обстрел сирийских войск, которые били по боевикам западнее населенного пункта Саракиб.