"Без понуждения": Лукашенко выдвинул свои условия для "реальной интеграции"

Александр Лукашенко на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем высказал своё мнение о "реальной интеграции". Политический лидер назвал условия, при которых Белоруссия может на неё пойти.

"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе - "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идёт речь", - цитирует Лукашенко БелТА.

При этом президент Белоруссии заявил, что обсуждал эту идею ещё с Борисом Ельциным. Тогда он также подчёркивал, что интеграция возможна, но при условии сохранения "суверенитета и независимости".

"При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", - ещё раз повторил Лукашенко.

Президент страны также сказал, что в ЕАЭС нужно заняться "фундаментальной интеграцией". Прежде всего имеется в виду единая промышленная и аграрная сфера.

Напомним, в начале года Россия и Белоруссия долго не могли прийти к консенсусу по ценам на энергоносители. Тогда агентство передавало, что белорусский лидер отметил следующее: мол, в российском руководстве "намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители".

Интересно, что после этого телеграм-канал "Пул Первого" дал чуть более расширенную версию этой мысли: "Они понимают интеграцию как поглощение Белоруссии, это не интеграция - это инкорпорация! На это я никогда не пойду". Также отмечается, что эту фразу встретили "овациями".