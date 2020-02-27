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"Без понуждения": Лукашенко выдвинул свои условия для "реальной интеграции"

27 февраля 2020, 21:24  •  39 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал свои условия для "реальной интеграции". По словам главы государства, его страна готова к такому шагу, но "без понуждения". Лукашенко рассказал, что интеграцию обсуждали ещё с Борисом Ельциным. Но при условии сохранения "суверенитета и независимости".
Александр Лукашенко на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем высказал своё мнение о "реальной интеграции". Политический лидер назвал условия, при которых Белоруссия может на неё пойти.
"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе - "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идёт речь", - цитирует Лукашенко БелТА.
При этом президент Белоруссии заявил, что обсуждал эту идею ещё с Борисом Ельциным. Тогда он также подчёркивал, что интеграция возможна, но при условии сохранения "суверенитета и независимости".
"При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", - ещё раз повторил Лукашенко.
Президент страны также сказал, что в ЕАЭС нужно заняться "фундаментальной интеграцией". Прежде всего имеется в виду единая промышленная и аграрная сфера.
Напомним, в начале года Россия и Белоруссия долго не могли прийти к консенсусу по ценам на энергоносители. Тогда агентство передавало, что белорусский лидер отметил следующее: мол, в российском руководстве "намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители".
Интересно, что после этого телеграм-канал "Пул Первого" дал чуть более расширенную версию этой мысли: "Они понимают интеграцию как поглощение Белоруссии, это не интеграция - это инкорпорация! На это я никогда не пойду". Также отмечается, что эту фразу встретили "овациями".

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