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"Без подлости и предательства": Попавший в больницу Лех Валенса заранее попрощался с поляками

14 марта 2021, 20:55  •  162 • Политика
Попавший в больницу экс-президент Польши Лех Валенса заранее попрощался со своими согражданами на тот случай, если врачам не удастся спасти его жизнь. 77-летнему политику предстоит перенести сложную операцию на сердце.
Валенса был госпитализирован, после того как у него лопнул один из проводов на кардиостимуляторе. Проблемы с сердцем осложняются наличием диабета и других серьёзных болезней, сообщает Super Express.
Перед тем как лечь в больницу, Валенса записал видеообращение к полякам, в котором заявил, что готов к обоим вариантам развития событий. На всякий случай он решил заранее попрощаться со своим народом.
Вместе с вами мне удалось многое сделать. Не всё получилось, но не из-за моей лени или нежелания. Я делал только то, во что верил, без каких-то подтекстов, без подлости, без предательства, - заявил бывший президент в видеообращении, которое он выложил в Facebook.
Напомним, что Лех Валенса руководил Польшей с декабря 1990-го по декабрь 1995 года. Является известным польским правозащитником. Валенса был награждён медалью ЮНЕСКО и Нобелевской премией мира за деятельность в поддержку прав рабочих.

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