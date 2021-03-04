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"Без Пенса в команде". Экс-президент США готовится взять реванш в 2024-м
04 марта 2021, 04:15 • 152 • В мире
Бывший президент США Дональд Трамп заявил о "серьёзном намерении" баллотироваться на пост президента в 2024 году. Он не исключает, что теперь в его команде не станет вице-президента Майка Пенса.
Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность участия в выборах главы государства в 2024 году, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.
Но, по данным источников, теперь Трамп намерен не принимать в свою команду вице-президента Майка Пенса. Советчики, приближенные к экс-президенту, уверены, что Трампу необходимо рассмотреть кандидатуры женщин или темнокожих.
Автор материала, размещённого в Bloomberg. Считает, что Пенс и сам, вероятно, не пожелает снова быть кандидатом в вице-президенты США.
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