"Без Пенса в команде". Экс-президент США готовится взять реванш в 2024-м

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о "серьёзном намерении" баллотироваться на пост президента в 2024 году. Он не исключает, что теперь в его команде не станет вице-президента Майка Пенса.

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность участия в выборах главы государства в 2024 году, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Но, по данным источников, теперь Трамп намерен не принимать в свою команду вице-президента Майка Пенса. Советчики, приближенные к экс-президенту, уверены, что Трампу необходимо рассмотреть кандидатуры женщин или темнокожих.

Автор материала, размещённого в Bloomberg. Считает, что Пенс и сам, вероятно, не пожелает снова быть кандидатом в вице-президенты США.