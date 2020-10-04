"Без паники, Лёша": На какие спецслужбы на самом деле работает Навальный? Мнение Лурье

Алексей Навальный сам себе противоречит, требуя от пресс-секретаря Дмитрия Пескова доказательств своего сотрудничества с ЦРУ. Об этом заявил журналист и блогер Олег Лурье.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и спикер Госдумы Вячеслав Володин заявили о том, что Алексей Навальный сотрудничает с ЦРУ. В ответ блогер пригрозил подать в суд на Пескова.

Лурье напомнил, что в интервью, данном немецким журналистам, Навальный указал, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин. Но доказательств этому оппозиционер не представил.

При этом Олег Лурье считает, что Навальный в своё время якобы сотрудничал с ФСБ, что позволило ему избежать ответственности за инцидент со стрельбой в 2007 году. Тогда ведущий "оппозиционный фюрер" и его соратники повздорили в московском клубе "Гоголь" с другой группой отдыхавших.

Закончилась ссора тем, что Навальный выстрелил несколько раз из травматического пистолета, после чего блогера ударили. Но дело быстро закрыли. Произошедшее Лурье считает "первой пробой пера кураторов".

"А уже потом один за другим появилось несколько условных сроков за тяжкие преступления, причём появились они почти одновременно, и это единственный случай в отечественном судопроизводстве. Далее следовали безнаказанные нарушения Навальным условного режима отбывания наказания - в год до 15 "административок". Обычно за два таких нарушения любой условно осуждённый моментально отправляется отбывать реальный срок. Но только не агент Лёша", - считает он.

Журналист уверяет, что Навальный в течение 13 лет работал на российские спецслужбы, после чего сменил покровителей.

Как ранее заявил РИА ФАН публицист Армен Гаспарян, Алексей Навальный подозрительно быстро пошёл на поправку после отравления. При этом немецкая сторона утверждает, что блогер пострадал от отравляющего вещества "Новичок", которое считается одним из самых смертоносных ядов.

"Новичок", судя по всему, - это единственный в мире смертоносный яд, от которого никто не умирает", - сыронизировал Гаспарян.