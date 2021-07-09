"Без обвиняемого, без адвоката": Киевский суд вынес решение по Медведчуку за 10 минут

Арест политика продлят до 7 сентября.

Круглосуточный арест продлили главе политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку до 7 сентября. Его подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Сегодня Печорский районный суд Киева принял такое решение. Также продлевает срок проведение досудебного расследования.

Депутат фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что решение было принято быстро - за 10 минут.

"Сегодня за 48 минут до начала судебного заседания Медведчука вызвали в суд. Прибывшим к указанному времени адвокатам в суде сообщили, что судья Вовк за 10 минут рассмотрел семитомное дело, удалился в совещательную комнату и вынес решение о продлении сроков следствия до шести месяцев. Без подозреваемого. Без адвокатов. Семь томов. За 10 минут", - рассказал он.

Сам Медведчук решение о продлении ареста назвал несправедливым и сообщил, что подаст жалобу в Киевский апелляционный суд.

"Это я расцениваю как шаг, направленный на ограничение моих функций, действий и полномочий и как оппозиционного политика, и как народного депутата", - заявил Медведчук перед заседанием суда.