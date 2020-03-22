"Без новых трусов проживут": Советник украинского министра предложил тотальный карантин

На Украине предложили усилить карантинные меры. В частности, советник министра внутренних дел Незалежной Иван Варченко выступил за введение тотального карантина.

По его словам, пару месяцев люди смогут прожить "без нового платья, брюк, трусов или носков".

Журналистка Юлия Витязева высмеяла идею о трусах.

"Советник Авакова посягнул на святое", - иронично отметила она.

Кроме того, в Незалежной выдвинули также идею беспрецедентно ограничить перемещение граждан. По мнению Варченко, следовало бы облагать граждан штрафами за "незаконное" нахождение на улице.

"Взрослые, включая спортсменов, не будут бегать по улицам… Будет устанавливаться комендантский час… Будет установлен особый порядок распределения продуктов питания", - написал он на странице в Facebook.

Впрочем, такие инициативы вызвали недоумение у простых граждан. Те отметили, что предлагаемые киевскими властями идеи превратят Незалежную в КНДР.