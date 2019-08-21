"Без него цветная революция была невозможна": Грузинский журналист вскрыл истинные цели "Рустави 2"

По словам Хидирбегишвили, существуют "воры в законе". По аналогии с этим "Рустави 2" можно назвать "телекомпанией в законе".

"Её создали в Грузии специально для осуществления цветной революции. Первую осуществил Саакашвили в ноябре 2003 года. Это был мощный пропагандистский рупор. Без этого телеканала ни о какой цветной революции говорить нельзя. То есть шла мощная обработка умов населения, всё выставлялось в антироссийском русофобском русле, всё традиционно грузинское православное выставлялось как пережитки прошлого, как совковость, и всё западное выставлялось как цель, к которой должна прийти Грузия. В том числе вступление в блок НАТО", - говорит главред.

Он добавляет, что "революцию роз", которая продолжалась не один день, спонсировали известные фонды - западные, во главе с фондом Сороса. Плюс были гранты по линии Госдепа на антироссийскую пропаганду на борьбу с мягкой силой Кремля.

"Саакашвили, когда начал репрессии на второй же день после прихода к власти в 2003 году, вся экспроприация бизнесменов, неугодных лиц, все эти деньги, которые перечислялись на спецсчета, часть из них шла на обсуживание этой телекомпании. Там были астрономические зарплаты. Гендиректор и просто простые журналисты - они практически долларовые миллионеры. Потому что они получали зарплаты и премии в несколько сот тысяч. После ухода Саакашвили в 2012 году, когда его партия уступила партии "Грузинская мечта", новая власть не смогла закрыть эту так называемую территорию свободы, потому что она пользовалась особым покровительством послов США в Грузии. Посольство США в Грузии, существует в интернете много кадров, это факты они посещали эту редакцию и редакцию телекомпании, и это считалось эталоном, практически, постоянно, на протяжении всего дня, там шли антироссийские клипы, антигрузинские клипы", - рассказывает Хидирбегишвили.

До сих пор, по его словам, информационный выпуск курьера открывается "подтасованными фактами о так называемой ночи Гаврилова с 20 на 21 июня", когда была предпринята по ожиданию Саакашвили вторая попытка цветного переворота в Грузии.

"Действиями грузинской полиции эти несколько попыток были сорваны. После этого, зная, что всё равно Страсбургский суд, через неделю наступало решение Страсбургскоо суда, которое вернуло телекомпанию законному владельцу, Гибору Халваши. Они знали, что Страсбургский суд примет законное решение. Поэтому последующие все события были подтасованы и подавались под соусом, что это рука Кремля, поэтому и оскорбили президента РФ, чтобы последующие изменение в редакционной политике и в кадровой политике, смена менеджмента кампании, выглядело как действие по указке Москвы. Как мы знаем, телекомпания была передана Гивару Халваши, у которого в своё время Саакашвили экспроприировал эту компанию за символическую сумму в два миллиона долларов, и вот тут сразу же появились, откуда ни возьмись, какие-то соучредители, какие-то совладельцы, жена первого руководителя телекомпании, которые начала требовать свой доли, хотя стопроцентная доля принадлежит Халваши", - выразил мнение журналист.

По его словам, Саакашвили намерен лелеять планы вернуться в Грузию, и без телекомпании его партия "практически ноль".

"Они теряют площадку, они теряют то русло, тот канал, который спонсируется Западом, определёнными кругами. Теперь, после того, как произошли все эти события, они собрались открыть новую телекомпанию, главный, так сказать, канал, и вот гендиректор Гваралия, который был в пору режима Саакашвили заместителем генпрокурора Грузии, естественно, что это однозначно сплочённый коллектив провокаторов, пропагандистов, они все будут переходить к нему на канал. Если, конечно, ему удастся. Потому что суд разоблачил его в огромных финансовых нарушениях, и если через месяц он не внесёт сумму залога до второго процесса, а он не собирается её вносить, ему грозит тюремное заключение. Несмотря на то, что компания получала гранты, незаконные вливания, махинации собственностью, переоформлялось, это стиль правления Саакашвили, когда имущество переоформлялось, прямо изымалось, конфисковывалось. Несмотря на это, я почему называю Рустави-2 телекомпанией в законе, они считают себя государством в государстве", - заключил эксперт.