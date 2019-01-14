"Без нагнетания": Лавров объяснил японским коллегам, как надо работать по мирному договору

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что руководство Японии должно строго следовать договоренностям по проблематике мирного договора, достигнутым президентом России Владимиром Путиным и японским премьер-министром Синдзо Абэ. Он еще раз объяснил японским коллегам, что стороны условились вести работу "без нагнетания".

Стало известно о том, что глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что японская и российская стороны договорились работать по мирному договору "профессионально и без попыток искажать договоренности".

Об этом он сказал, открывая переговоры с японским коллегой Таро Коно. Лавров напомнил, что главы государств условились также взаимодействовать "без нагнетания противоречивой односторонней риторики". И призвал не отклоняться от этого курса.