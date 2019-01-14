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"Без нагнетания": Лавров объяснил японским коллегам, как надо работать по мирному договору

14 января 2019, 14:09  •  63 • Политика
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что руководство Японии должно строго следовать договоренностям по проблематике мирного договора, достигнутым президентом России Владимиром Путиным и японским премьер-министром Синдзо Абэ. Он еще раз объяснил японским коллегам, что стороны условились вести работу "без нагнетания".
Стало известно о том, что глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что японская и российская стороны договорились работать по мирному договору "профессионально и без попыток искажать договоренности".
Об этом он сказал, открывая переговоры с японским коллегой Таро Коно. Лавров напомнил, что главы государств условились также взаимодействовать "без нагнетания противоречивой односторонней риторики". И призвал не отклоняться от этого курса.

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