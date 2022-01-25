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"Без медовухи не обойтись": Путин ответил шуткой ректору МГУ
25 января 2022, 14:35 • 111 • Политика
Президент России Владимир Путин призвал студентов МГУ не переборщить с мерой, когда их будут угощать медовухой.
Глава государства провёл онлайн-встречу со студентами в Татьянин день. Во время общения ректор МГУ Виктор Садовничий сказал президенту, что студенту ждут, когда их по традиции начнут угощать медовухой.
- ответил Путин. И тут же в шутку добавил, что "без медовухи не обойтись".
Также глава государства поздравил аспирантов, школьников, студентов и всех учащихся с Днём студента.
Татьянин день, напомним, традиционно отмечается в России 25 января.
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