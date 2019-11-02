"Без лишней болтовни": Охлобыстин назвал имя преемника Путина

После того как воевавший в Донбассе Захар Прилепин создал движение "За правду", Иван Охлобыстин стал получать от журналистов странные вопросы. Актёр рассказал, что все интересуются у него, кого он видит преемником Владимира Путина на посту президента России.

"Ряд псевдодемократических СМИ изнасиловали мой мозг вопросом - кого я вижу преемником ВВП", - признался Охлобыстин. По его словам, чтобы избежать болтовни, он может сразу назвать имя - Прилепин.

Ранее Прилепин на своей страничке в соцсетях сообщал, что создал общественное движение, чтобы "усадить русских людей за один большой стол".

Более конкретно озвучивать политические цели на пресс-конференции писатель не стал. В движение вошли актёр Иван Охлобыстин, музыкант, лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, театральный режиссёр Эдуард Бояков и многие другие.