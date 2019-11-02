|
"Без лишней болтовни": Охлобыстин назвал имя преемника Путина
02 ноября 2019, 04:54 • 139 • Политика
Актёр Иван Охлобыстин признался, что журналисты "изнасиловали его мозг", задавая вопрос о том, кто сменит президента Владимира Путина в 2024 году. По словам Охлобыстина, он "без болтовни" может назвать имя - Захар Прилепин. Актёр уверен, что писатель способен стать президентом, если Путин решит не баллотироваться на следующий срок.
После того как воевавший в Донбассе Захар Прилепин создал движение "За правду", Иван Охлобыстин стал получать от журналистов странные вопросы. Актёр рассказал, что все интересуются у него, кого он видит преемником Владимира Путина на посту президента России.
"Ряд псевдодемократических СМИ изнасиловали мой мозг вопросом - кого я вижу преемником ВВП", - признался Охлобыстин. По его словам, чтобы избежать болтовни, он может сразу назвать имя - Прилепин.
Ранее Прилепин на своей страничке в соцсетях сообщал, что создал общественное движение, чтобы "усадить русских людей за один большой стол".
Более конкретно озвучивать политические цели на пресс-конференции писатель не стал. В движение вошли актёр Иван Охлобыстин, музыкант, лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, театральный режиссёр Эдуард Бояков и многие другие.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
139
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 октября 2019, 00:09
|
28 октября 2019, 02:54
|
30 октября 2019, 21:24
|
28 октября 2019, 04:39
|
26 октября 2019, 16:54
|
31 октября 2019, 23:39
|
01 ноября 2019, 09:24