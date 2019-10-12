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"Без комментариев": The New York Times разместила на первой полосе шамана, "изгоняющего" Путина - фото
12 октября 2019, 01:54 • 2 • Политика
Якутский шаман Александр Габышев оказался на главной странице газеты The New York Times после объявления похода на Москву с целью провести обряд изгнания президента России Владимира Путина. "Без комментариев", - пишут пользователи соцсетей.
Газета The New York Times разместила на первой полосе якутского шамана, грозящего при помощи магии изгнать президента России Владимира Путина. Новость опубликована под заголовком "Изгоняя Путина. Мистический политический квест отражает растущий гнев против российского лидера".
Речь идет о шамане Александре Габышеве, который отправился пешком из Якутии в Москву, чтобы совершить обряд "изгнания Путина". Этому человеку серьезное в общем-то издание посвятило главный материал сегодняшнего выпуска газеты.
Напомним, что в сентябре в ООН с речью выступала 16-летняя девочка, страдающая сразу несколькими психическими расстройствами. С трибуны международной организации она обвинила мировых лидеров в убийстве планеты и краже ее детства.
Фото: скриншот Twitter/@gsl2k10
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