"Без комментариев": The New York Times разместила на первой полосе шамана, "изгоняющего" Путина - фото

Газета The New York Times разместила на первой полосе якутского шамана, грозящего при помощи магии изгнать президента России Владимира Путина. Новость опубликована под заголовком "Изгоняя Путина. Мистический политический квест отражает растущий гнев против российского лидера".

Речь идет о шамане Александре Габышеве, который отправился пешком из Якутии в Москву, чтобы совершить обряд "изгнания Путина". Этому человеку серьезное в общем-то издание посвятило главный материал сегодняшнего выпуска газеты.

"Якутский шаман Александр Габышев на главной New York Times. Без комментариев", - пишет в Twitter Michael Avrinsky@gsl2k10.

"Когда-то на передовицах западных газет был Навальный. А сейчас его не включили даже в шорт-лист на премию Сахарова и главным символом оппозиции стал якутский шаман. Один. Без донатов. Без штабов по всей России. Кому сейчас кричать "позор"?" - отмечает Dmitri Safine@dmitrisafine.

"Может, ему в ООН выступить, тематический танец с бубном сплясать?" - комментирует пользователь dimka bogatov@last_pioneer77.

"Ему теперь всё можно. Он официально признан невменяемым", - отвечает ему N24@N24Ru.