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"Без комментариев": Минкультуры России решило судиться с "Ленфильмом"

12 марта 2020, 02:35  •  43 • Политика
Минкультуры РФ подало иск к киностудии "Ленфильм" на сумму 1,3 миллиона рублей. Обе стороны пока хранят молчание по поводу сути судебного разбирательства. "Ленфильм" не даёт комментарии до окончания аудиторских проверок и инвентаризации на территории киностудии", - заявил представитель "Ленфильма".
Министерство культуры России подало иск на сумму более чем 1,3 миллиона рублей к киностудии "Ленфильм". Информация о судебной тяжбе появилась в картотеке Арбитражного суда Москвы.
Заявление зарегистрировано во вторник, 10 марта, и ещё не получило свой номер. Сведений о сути судебного спора не приводится. При этом ни одна из сторон не спешит комментировать причины судебного разбирательства.
"Ленфильм" не даёт комментарии до окончания аудиторских проверок и инвентаризации на территории киностудии, - цитирует слова представителя киностудии ТАСС.
Дело, предположительно, может быть как-то связано с кредитным соглашением "Ленфильма" с ВТБ на сумму 1,53 миллиарда рублей, которое было заключено в 2013 году. В конце октября 2019 года сообщалось, что киностудия ведёт работу по реструктуризации задолженности по кредитной линии перед ВТБ и выводу предприятия из сложившейся кризисной ситуации.

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