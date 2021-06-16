"Без колебаний встанет за Москву": Sohu рассказало о мощном союзнике России

Китайское издание Sohu рассказало почему США не рискнут напасть на Россию.

Они указали три причины. Первая – мощный ядерный запас России, который сдерживает любого противника. Второе – наличие союзников, готовых всегда помочь. Если не брать в расчет Китай, то все равно окажется, что у России есть еще один опасный союзник – Индия. Сейчас эта страна занимает четвертую позицию в военном мире.

Китайские эксперты считают, что если Вашингтон в открытую нападет на Москву, то Дели без промедления станет на сторону последней. США же они рассматривают в качестве делового партнера - продавца оружия.

К тому же у Индии с Россией есть и другие проекты, не только военные. Важно и то, что под контролем у союзника русских находится важный стратегический канал в Индийском океане.

И третьей причиной китайские эксперты назвали войну в Иране. США занют, что в случае открытого противостояния с Россией между ними затянется на долгие годы, и этим воспользуются другие, более мелкие страны.