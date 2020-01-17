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"Без газа не останемся": Власти дают обещания белорусам, но готовятся к переговорам с Россией
17 января 2020, 16:39 • 138 • В мире
Власти Белоруссии успокоили жителей страны, что газа ещё достаточно. "Без газа наши люди не останутся", - заверил руководитель Минэнерго Виктор Каранкевич. Несмотря на это заявление, Минск собирается возобновить переговоры с Москвой по газу в январе 2020 года. До этого о ценах на ресурс договорились только на два зимних месяца.
Белоруссия будет возобновлять переговоры по газу с Россией. Об этом заявил журналистам руководитель Министерства энергетики Виктор Каранкевич. При этом он попытался успокоить жителей страны, что им не придётся мёрзнуть и газа пока хватит.
"Планируем переговоры в январе. Газа вполне достаточно, газ есть. Не волнуйтесь, без газа наши люди не останутся", - приводит слова главы Минэнерго РИА Новости.
Напомним, что в 2019 году между Россией и Белоруссией возник ряд конфликтов, связанных с поставками энергоносителей. Белорусская сторона выразила желание поднять тариф на транзит, что вызвало недовольство российской стороны, так как это не было предусмотрено имевшимися на тот момент договорённостями. Пока удалось договориться о цене лишь на первые два зимних месяца 2020 года - январь и февраль.
До этого зашли в тупик переговоры России и Белоруссии о ценах на транзит нефти. Российская сторона поставила под сомнение расчёты, которые провела "Гомельтранснефть Дружба". Вопросы уточнят на встрече специалистов. Минск заявил, что считает "экономически нецелесообразным" платить российским компаниям премию к цене на нефть в прежнем размере, как договаривались в 2011 году. Белоруссия направила предложения разным странам, чтобы найти альтернативу российской нефти. Переговоры идут с Украиной, Азербайджаном, Казахстаном, Польшей и странами Балтии.
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