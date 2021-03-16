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"Без этого стройка не идет": Аксёнов раскрыл дальнейшую судьбу ругнувшегося министра

16 марта 2021, 13:15  •  70 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксёнов раскрыл дальнейшую судьбу ругнувшегося нецензурным словом министра культуры республики Арины Новосельской. "Без этого стройка не идёт", - отметил он.
По словам Аксёнова, увольнять министра культуры из-за мата во время совещания он не намерен.
"Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал?" - сказал он в комментарии РИА Новости.
При этом Аксёнов отметил, что в словах министра не было ничего антигосударственного, а также оскорбляющего чью-либо личность.
Глава Крыма отметил, что и сам, бывает, употребляет "крепкое словцо", однако то, что министр культуры "знает такие слова", он не рад.
"Если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке, там все бы поняли, что без этого стройка не идет", - подытожил он.
На прошлой неделе в центре скандала оказалась Арина Новосельская, которая начала использовать нецензурную лексику прямо во время совещания республиканского правительства. Встреча транслировалась в прямом эфире.
В результате Аксёнов отчитал Новосельскую и инициировал в её отношении служебную проверку.
"Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Коллеги, это что такое?" - возмутился он.

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