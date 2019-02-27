"Без этого не будет Илонов Масков, а Дуровы будут уезжать": Полонский о требовании Путина создать благоприятную бизнес-среду

Предприниматель Сергей Полонский оценил требование Владимира Путина создать благоприятную среду для предпринимательства в России. Без этого, уверен собеседник Царьграда, выиграть экономическую войну не получится, без этого "не будет Илонов Масков, а Дуровы будут уезжать".

Предприниматель Сергей Полонский обратил внимание на тот факт, что почти пятую часть своего ежегодного послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин уделил вопросам предпринимательства и создания благоприятного климата для бизнеса.

В разговоре с Царьградом Полонский отметил: "Президент сказал - нам нужны креативные люди". Дело в том, что у России нет компаний международного уровня. Ну, может быть, за исключением "Газпрома", пояснил он.

"Если сам Владимир Владимирович возмущен тем, что за каждым предпринимателем 130 человек (проверяющих - прим. ред.). Конечно, это фундаментальная задача - создать благоприятную бизнес-среду. Это одно из требований для креативных людей. Без этого мы не получим Илонов Масков, и Дуровы будут уезжать", - заявил Полонский в эфире Царьграда.

"России брошен вызов, и уровень вызова - вопрос жизни и смерти. Если Россия не сможет защититься от экономической войны, то... СССР распался из-за экономики, вы понимаете?" - пояснил предприниматель.

В этих условиях, настаивает Сергей Полонский, нужно опираться на малый и средний бизнес и, например, вернуть киоски на улицы, маленькие магазины - в дома, а в выходные закрывать гипермаркеты, которые уничтожают экосреду. "Я начинал с продажи мороженого и рыбок на рынке", - отметил коммерсант.