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"Без этого не будет Илонов Масков, а Дуровы будут уезжать": Полонский о требовании Путина создать благоприятную бизнес-среду
27 февраля 2019, 11:39 • 78 • Политика
Предприниматель Сергей Полонский оценил требование Владимира Путина создать благоприятную среду для предпринимательства в России. Без этого, уверен собеседник Царьграда, выиграть экономическую войну не получится, без этого "не будет Илонов Масков, а Дуровы будут уезжать".
Предприниматель Сергей Полонский обратил внимание на тот факт, что почти пятую часть своего ежегодного послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин уделил вопросам предпринимательства и создания благоприятного климата для бизнеса.
В разговоре с Царьградом Полонский отметил: "Президент сказал - нам нужны креативные люди". Дело в том, что у России нет компаний международного уровня. Ну, может быть, за исключением "Газпрома", пояснил он.
"Если сам Владимир Владимирович возмущен тем, что за каждым предпринимателем 130 человек (проверяющих - прим. ред.). Конечно, это фундаментальная задача - создать благоприятную бизнес-среду. Это одно из требований для креативных людей. Без этого мы не получим Илонов Масков, и Дуровы будут уезжать", - заявил Полонский в эфире Царьграда.
"России брошен вызов, и уровень вызова - вопрос жизни и смерти. Если Россия не сможет защититься от экономической войны, то... СССР распался из-за экономики, вы понимаете?" - пояснил предприниматель.
В этих условиях, настаивает Сергей Полонский, нужно опираться на малый и средний бизнес и, например, вернуть киоски на улицы, маленькие магазины - в дома, а в выходные закрывать гипермаркеты, которые уничтожают экосреду. "Я начинал с продажи мороженого и рыбок на рынке", - отметил коммерсант.
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