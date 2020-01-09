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"Без чёрных ящиков можно нести что угодно": Авиаэксперт об украинской версии крушения Boeing в Тегеране
09 января 2020, 23:24 • 129 • Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране: ЗРК "Тор", теракт и техническая неисправность. "Пока нет расшифровок чёрных ящиков, сейчас можно говорить всё что угодно", - считает бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране. По его словам, прибывшая в Тегеран группа украинских экспертов выдвинула четыре версии крушения самолёта: поражение самолета российской зенитной ракетой ЗРК "Тор", столкновение с БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту. Эту информацию для Царьграда прокомментировал бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич.
По его словам, пока нет никаких данных о случившемся, можно выдвигать, по сути, какие угодно версии. "Сейчас очень много противоречивых сведений. Какой-то очевидец говорит, что горел фюзеляж, но что мог там увидеть очевидец с расстояния в два километра? Максимум - мог различить вспышку в небе", - считает Лукашевич.
Также эксперт отвергает версию о пожаре в кабине самолёта, из-за которого якобы и пропала связь. Вадим Лукашевич указывает, что там просто нечему гореть. В двигателе мог воспламениться керосин. В кабине и салоне авиалайнера загореться ничего не могло, если, конечно, специально не поджигали. Но это уже теракт, объясняет бывший конструктор ОКБ "Сухой".
То есть каждый эксперт будет выдвигать те версии, которые соответствуют его взглядам. Если не любит Россию, будет говорить про российскую ракету. Если не любит Иран - про Иран и так далее, подытожил бывший конструктор ОКБ "Сухой".
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