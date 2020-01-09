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"Без чёрных ящиков можно нести что угодно": Авиаэксперт об украинской версии крушения Boeing в Тегеране

09 января 2020, 23:24  •  129 • Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране: ЗРК "Тор", теракт и техническая неисправность. "Пока нет расшифровок чёрных ящиков, сейчас можно говорить всё что угодно", - считает бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране. По его словам, прибывшая в Тегеран группа украинских экспертов выдвинула четыре версии крушения самолёта: поражение самолета российской зенитной ракетой ЗРК "Тор", столкновение с БПЛА, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту. Эту информацию для Царьграда прокомментировал бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич.
По его словам, пока нет никаких данных о случившемся, можно выдвигать, по сути, какие угодно версии. "Сейчас очень много противоречивых сведений. Какой-то очевидец говорит, что горел фюзеляж, но что мог там увидеть очевидец с расстояния в два километра? Максимум - мог различить вспышку в небе", - считает Лукашевич.
"Сейчас иранское информационное агентство опубликовало сообщение, что после обнаружения проблем на борту самолёт пытался вернуться. Каких проблем? А потом, что значит - "вернуться"? Если смотреть траекторию полёта, получается, что он разворачивается вправо с большим креном и не возвращается на аэродром. Он идёт к нему, но не может сесть. Потому что самолёт, который садится, всегда идёт вдоль полосы. А этот - поперёк полосы", - объяснил Вадим Лукашевич в интервью Царьграду.
Также эксперт отвергает версию о пожаре в кабине самолёта, из-за которого якобы и пропала связь. Вадим Лукашевич указывает, что там просто нечему гореть. В двигателе мог воспламениться керосин. В кабине и салоне авиалайнера загореться ничего не могло, если, конечно, специально не поджигали. Но это уже теракт, объясняет бывший конструктор ОКБ "Сухой".
"Пока нет расшифровок чёрных ящиков, можно говорить всё что угодно", - подчеркнул Вадим Лукашевич.
То есть каждый эксперт будет выдвигать те версии, которые соответствуют его взглядам. Если не любит Россию, будет говорить про российскую ракету. Если не любит Иран - про Иран и так далее, подытожил бывший конструктор ОКБ "Сухой".

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