"Без боя не сдаётся": Паникующий Пентагон ждёт от Трампа беспорядков и военного положения

Американское издание The Newsweek сообщило, что министерство обороны США обсуждает разные варианты развития событий 20 января - в день инаугурации Джо Байдена. Военные не исключают, что пока ещё действующий президент Дональд Трамп может устроить отчаянную попытку помешать церемонии вступления в должность своего оппонента. В качестве возможных сценариев рассматривается организация Трампом массовых беспорядков в Вашингтоне, объявление военного положения и введение в столицу регулярных войск. Также Пентагон не исключает, что армия может быть задействована в тех штатах, где, по мнению Трампа, были допущены фальсификации.

Без боя не сдастся. Дискуссии внутри Пентагона о том, как реагировать, ведутся втайне от президента. Точнее, велись в тайне. Теперь он может узнать о них из журнала Newsweek, - пишет журналист "Вестей" Вера Десятова.

Впрочем, она уверена, что Трамп на это не пойдёт. Во-первых, подобный бунт похоронит его репутацию и может обернуться тюрьмой. Во-вторых, у него 20 января уже не будет президентских полномочий (они истекут в полдень), а значит, и контроля над армией.

Скриншот:Telegram/НАШ президент США

Ранее сообщалось, что Секретная служба США не знает, как выгнать Трампа из Белого дома, если он откажется покидать резиденцию после истечения срока своих полномочий. Специалисты высказывали разные варианты - от переговоров с семьёй Трампа с просьбой повлиять на политика до задействования силовиков.