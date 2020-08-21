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"Бейте врачей по рукам и выдергивайте капельницы!": Соратники Навального провоцируют бунт

21 августа 2020, 14:35  •  113 • Политика
Соратники блогера Алексея Навального провоцируют бунт. Всё чаще в Сети встречаются призывы к агрессивным действиям в отношении персонала больницы, в которой находится блогер.
Интересным является тот момент, что абсурдные призывы ясно показывают - состояние здоровья самого Навального мало кого интересует, а возможность "похайповать" и устроить "майдан" местного значения - то, что надо.
В частности, после заявления директора ФБК об "опасном веществе", найденном у Алексея, а также после слов пресс-секретаря блогера Киры Ярмыш об иске в ЕСПЧ с требованием вывезти Навального за границу, в Сети один за одним посыпались агрессивные призывы.
"Бейте врачей по рукам и выдергивайте капельницы", - требует пользователь Twitter @tundrik21
"Рвите когтями, Кира!!! Хоть бы всё получилось!!!!", - призывает @zolotinka1306
"Хоть силой его забирай, тут стоит уже между жизнью и смертью", - пишет @4fJus2DEsb6cXbk
"Спасибо, ребята, вам за вашу оперативность. Сил вам в борьбе с врачами-преступниками. Теперь все адекватные люди России будут знать что в омской скорой работают врачи-преступники, ссыкуны, мрази!", - пишет @kochka_a
"Ребята, кто местный, давайте штурмовать, вытаскивать его оттуда!", - пишет @WtrXGBAqltRxejB

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