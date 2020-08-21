"Бейте врачей по рукам и выдергивайте капельницы!": Соратники Навального провоцируют бунт

Интересным является тот момент, что абсурдные призывы ясно показывают - состояние здоровья самого Навального мало кого интересует, а возможность "похайповать" и устроить "майдан" местного значения - то, что надо.

В частности, после заявления директора ФБК об "опасном веществе", найденном у Алексея, а также после слов пресс-секретаря блогера Киры Ярмыш об иске в ЕСПЧ с требованием вывезти Навального за границу, в Сети один за одним посыпались агрессивные призывы.

"Бейте врачей по рукам и выдергивайте капельницы", - требует пользователь Twitter @tundrik21

"Рвите когтями, Кира!!! Хоть бы всё получилось!!!!", - призывает @zolotinka1306

"Хоть силой его забирай, тут стоит уже между жизнью и смертью", - пишет @4fJus2DEsb6cXbk

"Спасибо, ребята, вам за вашу оперативность. Сил вам в борьбе с врачами-преступниками. Теперь все адекватные люди России будут знать что в омской скорой работают врачи-преступники, ссыкуны, мрази!", - пишет @kochka_a

"Ребята, кто местный, давайте штурмовать, вытаскивать его оттуда!", - пишет @WtrXGBAqltRxejB