|
"Бейте, Сара, бейте!": Спуск подлодки США на воду обернулся постыдным казусом
01 августа 2021, 14:25 • 355 • Политика
Во время спуска на воду атомной подводной лодки ВМС США дочь экс-начальника штаба ВМС США Сара Гринерт должна была разбить о борт бутылку шампанского. Но удалось это сделать лишь с третьей попытки.
Во время церемонии спуска на воду атомной подводной лодки ВМС США USS Hyman G. Rickover дочери экс-начальника штаба ВМС США Саре Гринерт доверили разбить бутылку шампанского, но стекло оказалось прочным и поддалось лишь с третьего раза.
Удалось разбить бутылку Саре после подсказки рядом стоящего мужчины.
Видеоролик с фиксацией казуса попал в соцсети.
"Бейте, Сара, бейте!" - прокомментировал кадры журналист кремлёвского пула.
Существует традиция - разбивать бутылку шампанского о борт нового корабля "на удачу". Если же она не разбилась, то грядёт беда.
Подпишитесь на нас
355
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июля 2021, 21:50
|
28 июля 2021, 14:10
|
25 июля 2021, 17:25
|
30 июля 2021, 03:45
|
28 июля 2021, 00:25
|
30 июля 2021, 09:15
|
28 июля 2021, 09:35