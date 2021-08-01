"Бейте, Сара, бейте!": Спуск подлодки США на воду обернулся постыдным казусом

Во время спуска на воду атомной подводной лодки ВМС США дочь экс-начальника штаба ВМС США Сара Гринерт должна была разбить о борт бутылку шампанского. Но удалось это сделать лишь с третьей попытки.

Во время церемонии спуска на воду атомной подводной лодки ВМС США USS Hyman G. Rickover дочери экс-начальника штаба ВМС США Саре Гринерт доверили разбить бутылку шампанского, но стекло оказалось прочным и поддалось лишь с третьего раза.

Удалось разбить бутылку Саре после подсказки рядом стоящего мужчины.

Видеоролик с фиксацией казуса попал в соцсети.

"Бейте, Сара, бейте!" - прокомментировал кадры журналист кремлёвского пула.

Существует традиция - разбивать бутылку шампанского о борт нового корабля "на удачу". Если же она не разбилась, то грядёт беда.