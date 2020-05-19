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"Бей своих, чтобы чужие боялись": МИД России про обвинения Apple в сотрудничестве с Москвой
19 мая 2020, 09:55 • 60 • Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией. "Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись", - с улыбкой прокомментировали в МИД России.
США начали руководствоваться принципом "бей своих, чтобы чужие боялись". Так в МИД России прокомментировали обвинения Вашингтона в адрес американской компании Apple в сотрудничестве с Москвой.
С заявлением по этому поводу выступил спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских. Он отметил, что подобные обвинения вызывают лишь "снисходительную улыбку".
Напомним, что речь идёт об обвинениях со стороны генпрокурора США Уильяма Барра в адрес Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем. Он считает, что компания помогает Москве и Пекину следить за гражданами. Поводом для этих заявлений стал перенос центров обработки данных на национальную территорию, в соответствии с российским законодательством.
При этом прокурор отметил, что раз Apple помогает России и Китаю, то должна помогать и США. Речь идёт о взломе смартфонов компании, принадлежащих людям, которых американские власти подозревают в каких-либо преступлениях.
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