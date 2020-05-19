Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, увер...
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на...
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
Главная / Политика

"Бей своих, чтобы чужие боялись": МИД России про обвинения Apple в сотрудничестве с Москвой

19 мая 2020, 09:55  •  60 • Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией. "Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись", - с улыбкой прокомментировали в МИД России.
США начали руководствоваться принципом "бей своих, чтобы чужие боялись". Так в МИД России прокомментировали обвинения Вашингтона в адрес американской компании Apple в сотрудничестве с Москвой.
С заявлением по этому поводу выступил спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских. Он отметил, что подобные обвинения вызывают лишь "снисходительную улыбку".
"Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись. Это плохо их характеризует", - цитирует дипломата РИА Новости.
Напомним, что речь идёт об обвинениях со стороны генпрокурора США Уильяма Барра в адрес Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем. Он считает, что компания помогает Москве и Пекину следить за гражданами. Поводом для этих заявлений стал перенос центров обработки данных на национальную территорию, в соответствии с российским законодательством.
При этом прокурор отметил, что раз Apple помогает России и Китаю, то должна помогать и США. Речь идёт о взломе смартфонов компании, принадлежащих людям, которых американские власти подозревают в каких-либо преступлениях.
"Политика защиты персональных данных корпорации Apple, в том числе от правоохранительных органов, угрожает национальной безопасности США", - цитирует американского прокурора Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
19 мая 2020, 00:55
Польша помогла "Северному потоку-2", разорвав газовый контракт с Россией? Эксперт пояснила ситуацию
19 мая 2020, 00:55
"Так кто тут занимается геноцидом?": Киев морит Крым жаждой, а ЕС обвиняет в притеснениях Россию
19 мая 2020, 08:55
"Машина повреждена": Правительство Ливии захватило базу Хафтара и ЗРК "Панцирь"
19 мая 2020, 00:55
Горы с плеч: Минобороны построит в Дагестане медцентр для борьбы с COVID-19
19 мая 2020, 08:55
Родина, спаси: Спят в поле, просятся домой - мигранты застряли на границе России
19 мая 2020, 08:55
Кадыров потребовал уволить врачей? В Чечне объяснили слова главы республики
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2020, 17:50
«Мы совершенно беспомощны»: россиянка — о судебном преследовании её дочери в США за пощёчину мужу-американцу
13 мая 2020, 09:55
Продали, а предупредить забыли? Сбербанк дал ответ Украине о продаже акций
13 мая 2020, 20:55
"Украина проснулась! Это не покажут продажные СМИ": Блогер одним видео вскрыл многолетнюю ложь Киева
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на транзит газа
14 мая 2020, 00:55
США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Аверьянов
14 мая 2020, 14:20
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее «символом предательства»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.