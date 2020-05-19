"Бей своих, чтобы чужие боялись": МИД России про обвинения Apple в сотрудничестве с Москвой

США начали руководствоваться принципом "бей своих, чтобы чужие боялись". Так в МИД России прокомментировали обвинения Вашингтона в адрес американской компании Apple в сотрудничестве с Москвой.

С заявлением по этому поводу выступил спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских. Он отметил, что подобные обвинения вызывают лишь "снисходительную улыбку".

"Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись. Это плохо их характеризует", - цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, что речь идёт об обвинениях со стороны генпрокурора США Уильяма Барра в адрес Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем. Он считает, что компания помогает Москве и Пекину следить за гражданами. Поводом для этих заявлений стал перенос центров обработки данных на национальную территорию, в соответствии с российским законодательством.

При этом прокурор отметил, что раз Apple помогает России и Китаю, то должна помогать и США. Речь идёт о взломе смартфонов компании, принадлежащих людям, которых американские власти подозревают в каких-либо преступлениях.