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"Бей своих, чтобы чужие боялись": Конфликт Навального и Олевского расколол либеральную тусовку

05 декабря 2020, 18:20  •  141 • Политика
Конфликт Алексея Навального и журналиста Тимура Олевского расколол российскую либеральную тусовку. Одни поддержали Олевского, другие осудили, третьи не определились. По словам Серуканова, западные кураторы действуют по принципу "бей своих, чтобы чужие боялись".
Конфликт произошёл после того, как автор издания-иноагента "Настоящее время" Тимур Олевский, выступая на стриме у Олега Кашина, заявил, что супруга Навального Юлия происходит из "непростой гэбэшной семьи". Сам Алексей Навальный воспринял это как оскорбление и выступил с опровержением. В качестве доказательства он выложил скрин свидетельства о смерти отца Юлии. Он назвал своих "обидчиков" плохими журналистами и жуликами, а также заявил, что презирает обоих.
После этого дружественный к "Настоящему времени" портал "МБХ медиа" (принадлежит Михаилу Ходорковскому) сообщил об увольнении Олевского. Журналист также подтвердил свой уход из редакции, не уточняя причину.
Данный скандал вызвал раскол в либеральной среде. Известная оппозиционная журналистка Евгения Альбац заявила, что сама бы уволила Олевского "за характеристики Навального и Зеленского в публичном пространстве".
А вот главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов с такой позицией не согласился - "ни как журналист, ни как главный редактор". По его словам, "Эхо" не будет следить за тем, что говорят сотрудники радиостанции на других площадках, поскольку у каждого есть право на своё мнение, пишет Nation News.
Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов считает, что увольнение Олевского - это проявление политической цензуры со стороны западных кураторов "Настоящего времени".
Классические "бей своих, чтобы чужие боялись", или нечего отбиваться от стаи. Как бы западные кураторы уже не цыкнули на такой винегрет, - отметил он.

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