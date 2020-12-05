"Бей своих, чтобы чужие боялись": Конфликт Навального и Олевского расколол либеральную тусовку

Конфликт произошёл после того, как автор издания-иноагента "Настоящее время" Тимур Олевский, выступая на стриме у Олега Кашина, заявил, что супруга Навального Юлия происходит из "непростой гэбэшной семьи". Сам Алексей Навальный воспринял это как оскорбление и выступил с опровержением. В качестве доказательства он выложил скрин свидетельства о смерти отца Юлии. Он назвал своих "обидчиков" плохими журналистами и жуликами, а также заявил, что презирает обоих.

После этого дружественный к "Настоящему времени" портал "МБХ медиа" (принадлежит Михаилу Ходорковскому) сообщил об увольнении Олевского. Журналист также подтвердил свой уход из редакции, не уточняя причину.

Данный скандал вызвал раскол в либеральной среде. Известная оппозиционная журналистка Евгения Альбац заявила, что сама бы уволила Олевского "за характеристики Навального и Зеленского в публичном пространстве".

А вот главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов с такой позицией не согласился - "ни как журналист, ни как главный редактор". По его словам, "Эхо" не будет следить за тем, что говорят сотрудники радиостанции на других площадках, поскольку у каждого есть право на своё мнение, пишет Nation News.

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов считает, что увольнение Олевского - это проявление политической цензуры со стороны западных кураторов "Настоящего времени".