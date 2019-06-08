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"Бесцельно-дерзкая выходка": Клинцевич заподозрил провокацию американского крейсера против "Адмирала Виноградова"
08 июня 2019, 16:24 • 134 • Политика
Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя инцидент с едва не случившимся столкновением между американским крейсером и российским противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, заподозрил провокацию со стороны экипажа Chancellorsville. Случившееся он назвал "бесцельно-дерзкой выходкой".
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота рассказали об инциденте в Восточно-Китайском море, когда американский крейсер Chancellorsville внезапно пошел наперерез российскому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов". Как уточнялось, корабль ВМС США резко сменил курс всего в 50 метрах от русских.
В результате нашему кораблю пришлось экстренно маневрировать, чтобы избежать столкновения.
Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал инцидент у себя в Facebook, отметив, что "наши моряки с честью вышли из непростой ситуации".
При этом политик заподозрил, что речь идет об откровенной провокации со стороны экипажа американского эсминца. Он отметил, что больше склоняется к версии, что "подобный маневр американского крейсера был выполнен с явно провокационными намерениями в надежде, что российский корабль не сумеет избежать столкновения".
Сам инцидент сенатор расценил как "бесцельно-дерзкую выходку".
"Вряд ли можно списать происшедшее на какую-то случайность: мол, всякое бывает, - обратил внимание Клинцевич, отметив высокий профессионализм американских моряков. - Весьма вероятно, что имела место бравада, бесцельно-дерзкая выходка командования крейсера, то, что мы называем эксцессом исполнителя".
Рассуждая о возможных последствиях подобной выходки со стороны корабля ВМС США, Клинцевич отметил, что в случае столкновения дело могло бы закончиться "серьезным конфликтом".
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