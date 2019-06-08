"Бесцельно-дерзкая выходка": Клинцевич заподозрил провокацию американского крейсера против "Адмирала Виноградова"

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота рассказали об инциденте в Восточно-Китайском море, когда американский крейсер Chancellorsville внезапно пошел наперерез российскому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов". Как уточнялось, корабль ВМС США резко сменил курс всего в 50 метрах от русских.

В результате нашему кораблю пришлось экстренно маневрировать, чтобы избежать столкновения.

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал инцидент у себя в Facebook, отметив, что "наши моряки с честью вышли из непростой ситуации".

При этом политик заподозрил, что речь идет об откровенной провокации со стороны экипажа американского эсминца. Он отметил, что больше склоняется к версии, что "подобный маневр американского крейсера был выполнен с явно провокационными намерениями в надежде, что российский корабль не сумеет избежать столкновения".

Сам инцидент сенатор расценил как "бесцельно-дерзкую выходку".

"Вряд ли можно списать происшедшее на какую-то случайность: мол, всякое бывает, - обратил внимание Клинцевич, отметив высокий профессионализм американских моряков. - Весьма вероятно, что имела место бравада, бесцельно-дерзкая выходка командования крейсера, то, что мы называем эксцессом исполнителя".

Рассуждая о возможных последствиях подобной выходки со стороны корабля ВМС США, Клинцевич отметил, что в случае столкновения дело могло бы закончиться "серьезным конфликтом".