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"Бесстыдница!": Володин потребовал для оскорбившей народ России Водонаевой многомиллионный штраф
21 января 2020, 21:24 • 104 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывание телеведущей и блогера Алёны Водонаевой о маткапитале и оскорблении народа России. Он назвал женщину "бесстыдницей" и потребовал для неё многомиллионный штраф: "Вот в этом случае штраф 100 миллионов. Пускай платит".
Критика телеведущей и блогера Алёны Водонаевой маткапитала и предложений президента России Владимира Путина по поводу изменений в программе поддержки семей с детьми, вызвала резкую реакцию в Госдуме. Спикер Вячеслав Володин во время заседания нижней палаты парламента довольно жёстко высказался о словах женщины о рожающем "быдле" в России.
"Мимо хамства проходить нельзя. Она оскорбила людей, наших граждан, притом присвоив им определённый статус, - возмутился Володин и после небольшой заминки добавил: - Бесстыдница!"
Спикер Госдумы процитировал оскорбительное слово и потребовал для Водонаевой многомиллионный штраф.
"Вот в этом случае штраф 100 миллионов. Пускай платит", - предложил Володин, отметив, что "в следующий раз говорить не будет".
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