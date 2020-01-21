"Бесстыдница!": Володин потребовал для оскорбившей народ России Водонаевой многомиллионный штраф

Критика телеведущей и блогера Алёны Водонаевой маткапитала и предложений президента России Владимира Путина по поводу изменений в программе поддержки семей с детьми, вызвала резкую реакцию в Госдуме. Спикер Вячеслав Володин во время заседания нижней палаты парламента довольно жёстко высказался о словах женщины о рожающем "быдле" в России.

"Мимо хамства проходить нельзя. Она оскорбила людей, наших граждан, притом присвоив им определённый статус, - возмутился Володин и после небольшой заминки добавил: - Бесстыдница!"

Спикер Госдумы процитировал оскорбительное слово и потребовал для Водонаевой многомиллионный штраф.

"Вот в этом случае штраф 100 миллионов. Пускай платит", - предложил Володин, отметив, что "в следующий раз говорить не будет".