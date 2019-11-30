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"Бессовестные конъюнктурщики!": Онищенко разнёс идею о продаже российских вин до полуночи
30 ноября 2019, 21:24 • 10 • Политика
Российское вино предложили продавать до полуночи. С резкой критикой инициативы выступил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. "Это безграмотные, бессовестные конъюнктурщики", - сказал он об авторах предложения.
Ассоциация компаний розничной торговли предложила увеличить время продажи отечественных вин до полуночи. Инициативу прокомментировал бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Он выступил с резкой критикой этого предложения. По словам Онищенко, то, что реализуется под марками российских вин, на самом деле является импортным балком. Так называют недорогой виноматериал, продающийся наливом производителям, у которых нет или не хватает своего.
Напомним, что главный аргумент за разрешение продавать российское вино до полуночи состоит в том, что это якобы позволит снизить потребление суррогата и будет способствовать переходу граждан России к употреблению лёгких и качественных алкогольных напитков.
В настоящее время розничная продажа любого алкоголя в России разрешена с 8:00 до 23:00, однако во многих регионах временные рамки ещё уже. Исключение сделано лишь для баров и ресторанов. Стоит отметить, что данная мера позволила ощутимо снизить количество преступлений, совершаемых на алкогольной почве.
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