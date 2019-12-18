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"Бессовестная ложь": Скрипаль выступила с заявлением после интервью британского посла
18 декабря 2019, 18:24 • 148 • Политика
После интервью британского посла Лори Бристоу с заявлением в российских СМИ выступила Виктория Скрипаль - племянница Сергея Скрипаля. Она категорически не верит в сказанное дипломатом о состоянии её близких. "Бессовестная ложь" - так женщина характеризует цитаты Бристоу.
После интервью британского посла Лори Бристоу, где в том числе речь зашла о Сергее и Юлии Скрипалях, якобы отравленных в Великобритании, с заявлением выступила племянница Сергея Скрипаля Виктория. В Лондоне снова повторили, что Скрипали живы, но на контакт с российскими дипломатами они не пойдут. Потому что не хотят.
Виктория Скрипаль в беседе с РИА "Новости" призвала в таком случае оформить письменный отказ. Пусть хотя бы это будет доказательством того, что её родственники живы.
"Я уже давно словам не доверяю. Я верю бумаге, на которой что-то написано и которая скреплена какими-то подписями и печатями".
Если Сергей Скрипаль жив, то пусть он направит хотя бы короткую весточку своей маме, которую оставил в России в беспомощном состоянии, продолжает Виктория. Сейчас за пожилой женщиной ухаживает именно племянница, оставшаяся в России, добавляет "Утро.ру".
Журналисты отмечают, что "Лондон уличили в бессовестной лжи о судьбе экс-полковника ГРУ". И у Виктории Скрипаль нет никаких сомнений: всё сказанное ранее о её близких не имеет отношения к действительности.
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