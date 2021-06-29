"Бессмысленные и беспощадные": Попов высмеял украинских "натовцев" в Одессе

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов высмеял украинских "натовцев", которые напугали отдыхающих в Одессе своими учениями. "Бессмысленные и беспощадные", - пошутил журналист.

Телеведущий выложил в Telegram видеозапись, сделанную очевидцами, на которой видно, как старый украинский вертолёт, напоминающий советский Ми-8, пролетает на бреющем полёте над Чкаловским пляжем в Одессе. На кадрах можно заметить множество отдыхающих. Кто-то загорает на пляже, кто-то купается в море вместе с детьми. При этом военный вертолёт, пролетающий низко над гражданскими лицами, привлёк к себе внимание многих.

Начало натовских учений в Одессе - бессмысленное и беспощадное, - пошутил Попов.

Скриншот:Telegram/popovrtr

Отметим, что в настоящий момент в северо-западной части Чёрного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях проводятся учения НАТО Sea Breeze, к которым примкнула Украина и Грузия. Учения стартовали 28 июня и завершатся 23 июля. В России уже заявили, что страны НАТО используют учения как прикрытие для того, чтобы тайно перебросить оружие украинской армии в Донбасс.