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"Бессмысленная либеральная ерунда": Лебедев матом разоблачил своё "бегство" в Европу

08 августа 2019, 05:09  •  22 • Политика
Дизайнер Артемий Лебедев разоблачил сам себя, комментируя своё "бегство" в Европу. Он заявил, что его видеоролик был насмешкой: "Бессмысленная либеральная *** (ерунда - в цензурированной версии, в оригинале "беглец" выражался матом)".
Об этом написала в "Твиттере" журналистка Юлия Витязева, с самого начала не поверившая в серьёзность слов Лебедева. Напомним, что он опубликовал накануне видеозапись, снятую якобы в Европе, куда он сбежал "от правящей клики".
"Как я и говорила, Артемий Татьяныч Лебедев выступил в роли толстого тролля, с которым все уже успели попрощаться", - посмеялась Витязева, приложив в доказательство скриншот поста самого дизайнера. В нём Лебедев пишет, что "залил" в YouTube "лютейшую *** (то есть чушь в цензурном переводе)", в которой была "стопроцентная бессмысленная либеральная *** (ерунда)".
Комментаторы напомнили, что многие предполагали такую подоплёку вопроса. Действительно, в соцсетях писали о том, что сказанное Лебедевым расходится с его прежними заявлениями, плюс некоторые рассмотрели, что он будто бы еле сдерживает смех.
"Я удивился, что остальные сразу не поняли) он почти ржал на видео", - пишет пользователь @BerezinAnton.

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