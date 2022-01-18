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"Бессмысленная идея": Нарышкин объяснил, кого винить в идее бойкота Олимпиады
18 января 2022, 11:40 • 189 • Политика
Соединённые Штаты пытаются дискредитировать Олимпиаду в Пекине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
По словам Нарышкина, главную роль в дискредитации Олимпиады играет Госдепартамент США.
- сказал директор СВР.
Бойкот этого спортивного события противоречит духу олимпийского движения, добавил Нарышкин.
Ранее сообщалось, что предстоящая в феврале Олимпиада будет не для всех. Оргкомитет проинформировал, что билеты на Игры будут распределять, а не продавать.
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