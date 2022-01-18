"Бессмысленная идея": Нарышкин объяснил, кого винить в идее бойкота Олимпиады

Соединённые Штаты пытаются дискредитировать Олимпиаду в Пекине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, главную роль в дискредитации Олимпиады играет Госдепартамент США.

Идея дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине по своей сути бессмысленна,

- сказал директор СВР.

Бойкот этого спортивного события противоречит духу олимпийского движения, добавил Нарышкин.

Ранее сообщалось, что предстоящая в феврале Олимпиада будет не для всех. Оргкомитет проинформировал, что билеты на Игры будут распределять, а не продавать.