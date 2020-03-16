"Бессмертный полк" запретили и в 75-летие Победы. Забавский обвинил Минск в глумлении

Поэт отметил, что, помимо официального запрета акции, в Белоруссии проходило несколько судов по этому вопросу, однако все они были проиграны. И даже в год 75-летия Победы Минск оказался непреклонен. По мнению Забавского, позиция властей по "Бессмертному полку" - это искусственно устраиваемая волокита.

"Развитием данной политики можно считать и недавнее заявление Лукашенко в интервью казахстанским СМИ о том, что "…и Отечественная война 1812 года, и Великая Отечественная война 1941-1945 годов - не наши войны…", а также целый ряд схожих слов и действий, направленных на обособление Белоруссии от России и открытие перспектив для сотрудничества с Западом", - полагает Забавский.

Поэт обращает внимание, что в этой ситуации проявляются личностные качества Лукашенко, который может "в одном предложении использовать противоречащие по смыслу посылы". При этом если есть необходимость, то он всегда может заявить, что его "неправильно поняли", наказав тех, кого сочтёт виноватым.

"Поэтому, с опорой на "многовекторную" позицию главы государства в этом вопросе, чтобы чего не вышло, чиновники стараются подстраховаться и отказывают в регистрации народных патриотических инициатив, таких как "Бессмертный полк", - уверен Забавский.

Получается, продолжил поэт, что мнение одного человека, в данном случае главы государства, подменяет собой законные права белорусов, которые гарантированы Конституцией.

"Хуже этого то, что, по сути, такое трусливое, глумливое и кощунственное отношение к истории белорусского народа как органически, культурно и духовно неделимой части русского племени и Мира, а именно к нашим войнам и победам в них, стало не просто распространяться с главы государства на чиновничий класс, но и стало в Белоруссии нормой. Сдаваться мы не собираемся", - констатирует Кирилл Забавский.

Напомним, 1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что идея "Бессмертного полка" ему не нравится - он против такой акции. Таким образом Лукашенко ответил на предложение проводить акцию "Бессмертный полк" на государственном уровне.

Более того, продолжая дискуссию, Лукашенко начал утверждать, что "Россия "передрала" у Белоруссии акцию "Бессмертный полк".

Это не первое подобное высказывание Лукашенко. Ещё летом прошлого года он открыто говорил, что в России якобы возникают попытки "приватизировать Победу" в Великой Отечественной войне. Политик отметил, что в сражениях участвовали все страны СССР. В своей речи на торжественных мероприятиях в Брестской крепости Лукашенко сказал, что негативно относится к тому, что кто-то делит Победу.

"Кому-то неймётся, что удивительно, в России приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других - белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен", - заявил он.

По словам президента, "делёжка" Победы в этих сражениях никого не красит. Он подчеркнул, что соперники и противники лишь рады, что страны бывшего Союза начали эту "делёжку".

Досье

Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая, в День Победы, в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945).

"Бессмертный полк" - некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Участие в акции "Бессмертный полк" является добровольным. Принять участие может каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции - сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.