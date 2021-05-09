Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
Отказ от газа из России обернётся "сюрпризом": Польшу предупредили из ...
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась па...
Главная / В мире

"Бессмертный полк" прошёл по Нью-Йорку и Пекину

09 мая 2021, 18:10  •  169 • В мире
"Бессмертный полк" прошёл по Нью-Йорку и Пекину. В китайской столице к колонне присоединились порядка 350 человек.
В Нью-Йорке и Пекине прошли шествия в рамках акции "Бессмертный полк". Видео с торжественного мероприятия в китайской столице обнародовало информагентство РИА Новости.
Там к колонне присоединились порядка 350 человек. Они двигались строем под музыкальные произведения военного периода на территории Пекинской выставки.
Советник-посланник русского посольства в Китае Дмитрий Лукьянцев подчеркнул, что армия СССР очень помогла гражданам республики в борьбе с японским милитаризмом. По его словам, жители КНР очень чтут подвиг советских военнослужащих, которые поспособствовали свободе на их территории.
Очень отрадно видеть, что к шествию... присоединились и наши китайские друзья, - добавил дипломат.
В Нью-Йорке участники "Бессмертного полка" прошли двухкилометровый маршрут между Манхэттеном и Бруклином и провели возложение цветов к памятнику героям Второй мировой войны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



169
Источник
Похожие новости
08 мая 2021, 00:55
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась паника
08 мая 2021, 02:45
Фраза об Украине и НАТО исчезла из официальной стенограммы Белого дома
08 мая 2021, 04:35
Причины пандемии хотят изучить без ВОЗ. В США выдвинули приоритетную версию
08 мая 2021, 20:05
«Сложности противодействия»: почему в США заявили о готовности вести новые переговоры по ядерному оружию
08 мая 2021, 22:50
«Самая настоящая провокация»: в Эстонии десантировались военные США и Великобритании
08 мая 2021, 19:15
Польша и Литва хотят вдохнуть жизнь в призрак Речи Посполитой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 мая 2021, 08:50
"В Европе хаос": западные СМИ раскрывают хитрость России
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
08 мая 2021, 17:25
Лидеры G7 угрожали русским и прокололись на единственном фото
06 мая 2021, 06:40
Уничтожит Техас или Англию: В Британии испугались нового "смертельного оружия" русских
04 мая 2021, 01:30
"Здесь всё ляжет": В Киеве боятся ответа России на водную блокаду Крыма
08 мая 2021, 11:55
"В стране беда": украинский депутат о сделке с США и унижении ветеранов
05 мая 2021, 19:40
На Украине объяснили, почему не сбили вертолет-"нарушитель" из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.