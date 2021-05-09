"Бессмертный полк" прошёл по Нью-Йорку и Пекину. В китайской столице к колонне присоединились порядка 350 человек.

В Нью-Йорке и Пекине прошли шествия в рамках акции "Бессмертный полк". Видео с торжественного мероприятия в китайской столице обнародовало информагентство РИА Новости.

Там к колонне присоединились порядка 350 человек. Они двигались строем под музыкальные произведения военного периода на территории Пекинской выставки.

Советник-посланник русского посольства в Китае Дмитрий Лукьянцев подчеркнул, что армия СССР очень помогла гражданам республики в борьбе с японским милитаризмом. По его словам, жители КНР очень чтут подвиг советских военнослужащих, которые поспособствовали свободе на их территории.

Очень отрадно видеть, что к шествию... присоединились и наши китайские друзья, - добавил дипломат.

В Нью-Йорке участники "Бессмертного полка" прошли двухкилометровый маршрут между Манхэттеном и Бруклином и провели возложение цветов к памятнику героям Второй мировой войны.