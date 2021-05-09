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"Бессмертный полк" прошёл по Нью-Йорку и Пекину
09 мая 2021, 18:10 • 169 • В мире
"Бессмертный полк" прошёл по Нью-Йорку и Пекину. В китайской столице к колонне присоединились порядка 350 человек.
В Нью-Йорке и Пекине прошли шествия в рамках акции "Бессмертный полк". Видео с торжественного мероприятия в китайской столице обнародовало информагентство РИА Новости.
Там к колонне присоединились порядка 350 человек. Они двигались строем под музыкальные произведения военного периода на территории Пекинской выставки.
Советник-посланник русского посольства в Китае Дмитрий Лукьянцев подчеркнул, что армия СССР очень помогла гражданам республики в борьбе с японским милитаризмом. По его словам, жители КНР очень чтут подвиг советских военнослужащих, которые поспособствовали свободе на их территории.
В Нью-Йорке участники "Бессмертного полка" прошли двухкилометровый маршрут между Манхэттеном и Бруклином и провели возложение цветов к памятнику героям Второй мировой войны.
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