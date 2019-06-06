"Бессмертный полк юных" шагает по городам • 49 • Аналитика









Акция родилась для того, чтобы исчезла появившаяся случайно несправедливость: в День Победы мы несём в руках портреты своих родных. И невольно забытыми оказались пионеры и комсомольцы-герои, отдавшие свою жизнь в той великой войне. Отдавшие, а потому не имеющие возможности позврослеть и создать свои семьи.



У этих ребят нет детей, внуков и правнуков. Но разве поэтому их надо забыть?



И вот уже второй год «Золотой ключик» проводит акцию памяти «Бессмертный полк юных». В прошлом году нас поддержали около трёх тысяч ребят и взрослых. А в этом году — уже более пяти тысяч. Речь о жителях не только Липецкой области, но и Московской, Ленинградской, Курской, Волгограда, Сыктывкара. Мы получали из разных городов письма с историями героев. Нашими постоянными авторами стали сотрудники Курского военно-исторического музея «Юные защитники Родины». Пришла весточка из далёкого Алтайского края от Яны Прудниковой, восьмиклассницы школы № 15 города Заринска. Наши военные публикации вдохновили девочку на стихотворение о защитниках Родины. Стихотворение во многом наивное, в нём кое-где хромала рифма. Но написано от души, а это самое главное. Зажглась искорка, зажглась!



Пришло письмо от Екатерины Бурдуковской, которая работает тьютором в московской школе № 2009. Екатерина узнала об акции «Золотого ключика» от коллег из Санкт-Петербурга и прислала в редакцию рассказ о Прасковье Емельяновне Арнаутовой, которая в годы войны жила в Калужской области.



Полетели письма... Мы с радостью читали о том, что в школах идут уроки, классные часы, шествия в честь пионеров и комсомольцев-героев. Огромными помощниками редакции, как всегда, стали педагоги и родители.



Светлана Семёновна Кузнецова, учитель школы села Дубовое Добринского района, в прошлом году объединила первоклассников и пятиклассников этого дома знаний. А на сей раз к ребятам присоединились ещё несколько классов. Специально для шествия они сшили форму. Девочкам — медсестёр, в память о Ксении Константиновой. Мальчикам — матросские воротники, в память о Вите Новицком. В День Победы многие мальчишки и девчонки не могли сдержать слёз. И когда пошёл дождь, Светлана Семёновна сказала: «Даже природа плачет вместе с нами...»







Благодаря учителям школы № 5 города Грязи Виктории Викторовне Чижовой и Ольге Анатольевне Тонких акция памяти в этом доме знаний получилась очень масштабной. К ребятам приходили военные, сами ученики подготовили большую презентацию о юных героях, сняли ролики. А какое трогательное было шествие! Виктория Викторовна присылала мне фотографии каждый час. И чувствовалась, как горячо она всё это переживала…







Завуч школы села Девица Усманского района Людмила Николаевна Черникова ещё в прошлом году объединила сразу несколько школ района. И на сей раз — тоже. Наш юный автор и помощник Аня Кулагина участвовала в акции вместе со своей семьёй. Аня несла портрет Серёжи Гудина, юного защитника Ельца.







В День Победы мы получили пронзительное письмо от Татьяны Петровны Захаровой, учителя школы № 3 города Усмани: «Мы с такой гордостью сегодня шли, и родители с нами. Спасибо Вам! Мы должны донести до наших учеников то, что такие же детки помогали бойцам, как могли. Хотелось бы, чтобы и нынешние ребята всегда пришли на помощь ближнему!..»









Отдельные слова благодарности и учителю Тербунской школы Галине Ивановне Перекрёстовой. И семье Андреевых из города Ельца. И семье Мартемьяненко из Чаплыгина. И, конечно, нашему большому другу и соавтору акции, журналисту Ольге Васильевне Клековкиной. И многим-многим другим неравнодушным людям.







День Победы позади. Но акция не имеет временных рамок, она постоянна. А потому мы снова ждём ваших писем, дорогие друзья! Адрес прежний: milutsn@yandex.ru. Почти месяц назад прошагал по улицам городов "Бессмертный полк". Позади День Победы. Но память не должна отдыхать. А потому сегодня расскажу о том, как шагает по разным городам акция "Бессмертный полк юных", которую уже два года проводит липецкая областная детская газета "Золотой ключик".Акция родилась для того, чтобы исчезла появившаяся случайно несправедливость: в День Победы мы несём в руках портреты своих родных. И невольно забытыми оказались пионеры и комсомольцы-герои, отдавшие свою жизнь в той великой войне. Отдавшие, а потому не имеющие возможности позврослеть и создать свои семьи.У этих ребят нет детей, внуков и правнуков. Но разве поэтому их надо забыть?И вот уже второй год «Золотой ключик» проводит акцию памяти «Бессмертный полк юных». В прошлом году нас поддержали около трёх тысяч ребят и взрослых. А в этом году — уже более пяти тысяч. Речь о жителях не только Липецкой области, но и Московской, Ленинградской, Курской, Волгограда, Сыктывкара. Мы получали из разных городов письма с историями героев. Нашими постоянными авторами стали сотрудники Курского военно-исторического музея «Юные защитники Родины». Пришла весточка из далёкого Алтайского края от Яны Прудниковой, восьмиклассницы школы № 15 города Заринска. Наши военные публикации вдохновили девочку на стихотворение о защитниках Родины. Стихотворение во многом наивное, в нём кое-где хромала рифма. Но написано от души, а это самое главное. Зажглась искорка, зажглась!Пришло письмо от Екатерины Бурдуковской, которая работает тьютором в московской школе № 2009. Екатерина узнала об акции «Золотого ключика» от коллег из Санкт-Петербурга и прислала в редакцию рассказ о Прасковье Емельяновне Арнаутовой, которая в годы войны жила в Калужской области.Полетели письма... Мы с радостью читали о том, что в школах идут уроки, классные часы, шествия в честь пионеров и комсомольцев-героев. Огромными помощниками редакции, как всегда, стали педагоги и родители.Светлана Семёновна Кузнецова, учитель школы села Дубовое Добринского района, в прошлом году объединила первоклассников и пятиклассников этого дома знаний. А на сей раз к ребятам присоединились ещё несколько классов. Специально для шествия они сшили форму. Девочкам — медсестёр, в память о Ксении Константиновой. Мальчикам — матросские воротники, в память о Вите Новицком. В День Победы многие мальчишки и девчонки не могли сдержать слёз. И когда пошёл дождь, Светлана Семёновна сказала: «Даже природа плачет вместе с нами...»Благодаря учителям школы № 5 города Грязи Виктории Викторовне Чижовой и Ольге Анатольевне Тонких акция памяти в этом доме знаний получилась очень масштабной. К ребятам приходили военные, сами ученики подготовили большую презентацию о юных героях, сняли ролики. А какое трогательное было шествие! Виктория Викторовна присылала мне фотографии каждый час. И чувствовалась, как горячо она всё это переживала…Завуч школы села Девица Усманского района Людмила Николаевна Черникова ещё в прошлом году объединила сразу несколько школ района. И на сей раз — тоже. Наш юный автор и помощник Аня Кулагина участвовала в акции вместе со своей семьёй. Аня несла портрет Серёжи Гудина, юного защитника Ельца.В День Победы мы получили пронзительное письмо от Татьяны Петровны Захаровой, учителя школы № 3 города Усмани: «Мы с такой гордостью сегодня шли, и родители с нами. Спасибо Вам! Мы должны донести до наших учеников то, что такие же детки помогали бойцам, как могли. Хотелось бы, чтобы и нынешние ребята всегда пришли на помощь ближнему!..»Отдельные слова благодарности и учителю Тербунской школы Галине Ивановне Перекрёстовой. И семье Андреевых из города Ельца. И семье Мартемьяненко из Чаплыгина. И, конечно, нашему большому другу и соавтору акции, журналисту Ольге Васильевне Клековкиной. И многим-многим другим неравнодушным людям.День Победы позади. Но акция не имеет временных рамок, она постоянна. А потому мы снова ждём ваших писем, дорогие друзья! Адрес прежний: milutsn@yandex.ru. Софья Милютинская Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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