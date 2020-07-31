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"Беспросветное невежество": Французский историк рассказал об отвращении к снёсшим памятник Жозефине

31 июля 2020, 15:05  •  92 • Политика
Французский историк Патрис Генифе рассказал об отвращении к снёсшим памятник Жозефине. "Беспросветное невежество", - буквально кричал о своём негодовании он.
На страницах издания Le Figaro появилась разгромная статья преподавателя Высшей школы исследований по общественным наукам в Париже Патриса Генифе. Он заявил, что испытал отвращение, увидев фотографии сноса памятника Жозефине.
"Разрушение тем более одиозно, что оно свидетельствует прежде всего о беспросветном невежестве разъярённых активистов из небольших группировок", - отметил он.
Специалист по эпохе Наполеона напомнил, что ставшая женой императора Жозефина де Богарне была рождена в семье мелких плантаторов. Она не принимала участия в возрождении рабовладельческого режима в колониях, о чём повелел Бонапарт в 1802 году.
Учёный в своём крике негодования заметил, что те, кто снёс памятник, не знают своих предков. Были ли те рабами? Может быть. А может, мастерами, рабочими, вольноотпущенными или же "свободными цветными людьми". Сторонники независимости Мартиники (острова, где родилась Жозефина и который является заморской территорией Франции) даже не смогли объяснить, что конкретно они осуждают, пишет Генифе.
Эти люди не имеют права мстить за депортацию африканских рабов в Америку, так как те не являются их предками, а речь идёт лишь о мифических корнях. Африка - не место происхождения большинства современных французов. Историк провёл параллель и заявил, что с той же уверенностью можно было бы заявлять о происхождении граждан Франции от иранских, скифских, германских, иберийских, азиатских, лигурийских, греческих предков.
По мнению учёного, радикалы поддались "дурному веянию" США, где вихрь был вызван упадочностью политической жизни с 2016 года. Патрис Генифе напомнил, что человек должен принимать и позитивное, и негативное прошлое своей страны. Известны случаи, когда содержание этих понятий меняется на противоположное.
"Не в наших силах сортировать историю страны. Мы являемся её продуктом, это она сделала нас. Нам не следует ни сожалеть, ни раскаиваться. Наша история такая, какая она есть, это наше неделимое достояние, более того, никто не несёт ответственности за "ошибки" своих предков", - подчеркнул историк.

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