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"Беспринципная мэрия отвлекает фестивалями!": Либеральным СМИ шуткой объяснили странность их претензий
03 августа 2019, 01:39 • 35 • Политика
В соцсетях шуткой объяснили либеральным СМИ странность их претензий о том, что на федеральных каналах вместо анонсов очередного оппозиционного митинга показывают анонсы мероприятий. "Беспринципная мэрия агрессивно отвлекает кипящих протестом москвичей уличными фестивалями", - смеются пользователи.
О негодовании изданий либеральной направленности рассказала в своем твиттере журналистка Юлия Витязева. Для примера она привела пост портала "Медуза". Там пожаловались – мол, на федеральных каналах только и делают, что выставляют "мирных протестующих" в плохом свете, а вот о грядущем митинге не говорят ни слова.
Вместо этого, сетует издание, рекламируют уличные фестивали. "Медузу аж корёжит. Ещё не хватало, чтоб на федеральных каналах завтрашнее сборище рекламировали", - отозвалась Витязева.
"И так про них уже из каждого утюга", - удивился комментатор @Dorbrolet.
"Интересно, но почему же Медуза Бориса Грица так не описывала "посмотрите у него просто нашли нож", а начали верещать о том, что это засланный силовиками для расправы над Фельгенгауэр, а подогревал его сам Соловьев с Киселёвым ... А тут, подумаешь, нож нашли у мирного митингующего", - уличил издание в двойных стандартах @jimbim777.
"Медуза прекрасно знает, что за многое в "цивилизованной" Европе подобные "мирные" митингующие получили бы пулю в лоб без разговоров", - считает @SPV261181.
"Беспринципная мэрия агрессивно отвлекает кипящих протестом москвичей уличными фестивалями. Нет предела подлости кровавого режыма!" - посмеялся @das_medved.
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