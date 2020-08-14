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"Беспрецедентный шаг": Миллиардер с минскими корнями призвал создать Комитет по спасению Белоруссии
14 августа 2020, 15:45 • 103 • Политика
Миллиардер с минскими корнями Дмитрий Мазепин призвал создать Комитет по спасению Белоруссии. "Беспрецедентный шаг", - отмечает известный политтехнолог Марат Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик".
В частности, председатель делового совета, глава совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко "признать очевидные факты протестной напряжённости в обществе и не теряя времени сесть за стол мирных подробных переговоров".
По его словам, белорусской интеллигенции, политикам и бизнесменам необходимо создать комитет национального спасения, "который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных". К властям Белоруссии он также обратился с просьбой остановить насилие.
При этом в обращении к российским властям Мазепин призвал не оставаться в стороне. Он отметил, что российско-белорусский совет станет "возможной площадкой для мирного диалога".
Комментируя обращение Мазепина к Белоруссии, политтехнолог Марат Баширов отметил, что это беспрецедентный шаг.
"Впервые российский бизнес с "минскими" корнями публично показал, что не собирается оставаться в стороне от происходящего в Белоруссии", - подчеркнул он.
По мнению Баширова, это можно назвать запуском нового общественного движения, которое "должно склонить Лукашенко к переговорам при посредничестве России и добиться от него принятия политических решений по реформированию власти в стране".
"Мазепин как переговорщик и точка консолидации общества и бизнеса? А почему бы и нет", - подытожил политтехнолог.
Фото: Скриншот Telegram/Политджойстик
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