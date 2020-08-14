"Беспрецедентный шаг": Миллиардер с минскими корнями призвал создать Комитет по спасению Белоруссии

В частности, председатель делового совета, глава совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко "признать очевидные факты протестной напряжённости в обществе и не теряя времени сесть за стол мирных подробных переговоров".

По его словам, белорусской интеллигенции, политикам и бизнесменам необходимо создать комитет национального спасения, "который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных". К властям Белоруссии он также обратился с просьбой остановить насилие.

При этом в обращении к российским властям Мазепин призвал не оставаться в стороне. Он отметил, что российско-белорусский совет станет "возможной площадкой для мирного диалога".

Комментируя обращение Мазепина к Белоруссии, политтехнолог Марат Баширов отметил, что это беспрецедентный шаг.

"Впервые российский бизнес с "минскими" корнями публично показал, что не собирается оставаться в стороне от происходящего в Белоруссии", - подчеркнул он.

По мнению Баширова, это можно назвать запуском нового общественного движения, которое "должно склонить Лукашенко к переговорам при посредничестве России и добиться от него принятия политических решений по реформированию власти в стране".

"Мазепин как переговорщик и точка консолидации общества и бизнеса? А почему бы и нет", - подытожил политтехнолог.

Фото: Скриншот Telegram/Политджойстик