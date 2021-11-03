"Беспрецедентно!" Юрий Пронько указал на очередную ложь чиновников

Рост доходов русских семей в этом году практически остановился. В реальном выражении зарплаты выросли в лучшем случае на 1,5% – аж 770 рублей в пересчёте на покупательную способность. Официальная статистика вынуждена признать, что все рапорты о росте доходов домохозяйств оказались пустой болтовнёй, если не сказать откровенной ложью.

Беспрецедентный разгон инфляции, который стал рекордным за последние пять лет, наотмашь ударил по доходам более 70 миллионов граждан России. "Работающий бедный" – это вклад чиновников, которые отвечают в правительстве и ЦБ за социально-экономическое развитие.

Всё это объясняется очень простой фразой из старого фильма, который вышел на рубеже развала Советского Союза, назывался он "Кин-дза-дза". "Правительство на другой планете живет, родной", – говорил один герой другому. Вот и наше правительство живёт на другой планете. У них инфляция совершенно своя. Я уже не год, не два и даже не десять пытаюсь донести, что нет никакой такой инфляции для всех, – подчеркнул в беседе с Царьградом финансовый аналитик Владимир Левченко. – Инфляция для всех – это некая средняя температура по больнице. То есть кто-то, действительно, как сейчас, с этим ухудшением ситуации с ковидом умирает, а у кого-то температура только что была 39, а сейчас падает куда-то туда, совсем низко, что уже несовместимо с жизнью. А в среднем всё хорошо. Так и инфляция в среднем неплохая. Так какой в ней смысл? Центральный банк не может на это ответить. Поэтому я и полагаю, что нужно считать инфляцию для разных социальных групп для понимания дальнейшей работы.

Рост реальных зарплат в России резко замедлился ещё в августе, когда стало понятно, что данный показатель стал одним из худших за минувшие пять лет.

По данным официальной статистики, размер средней зарплаты в России составляет чуть более 52 тысяч рублей. Номинально они выросли на 8,3%. Однако резкий разгон инфляции обнулил данный рост. В реальном выражении зарплаты увеличились лишь на 1,5%, или 770 рублей.

Дело в том, что Росстат, похоже, начинает расходиться в показаниях. Он сообщает о росте номинальных доходов более чем на 8 процентов. И одновременно заявляет, что реально располагаемые доходы жителей России в третьем квартале увеличились более чем на 8 процентов, – объяснил в беседе с "Первым русским" финансовый аналитик Ян Арт. – Если номинальные доходы увеличились на 8 процентов, как и реально располагаемые, значит, инфляция в России равна нулю. Так как сам Росстат констатирует наличие инфляции – пусть и заниженной, мы понимаем, что в цифрах тут полнейшая несхожайка. Что же до цифры в 52 тысячи как средней зарплате, то боюсь, что такая цифра у 80 процентов минимум живущих в России вызовет смех и раздражение. Либо предположения традиционные, что, если взять одного миллиардера и 100 тысяч обычных граждан, может быть, так и выйдет подобный доход.

Обнуление роста доходов, а значит и нашей покупательной способности происходит в России не в первый раз. Вспомните, как бюджетные манёвры министра финансов Антона Силуанова, повышение НДС и взлёт цен на бензин в 2018 году привели к тому, что рост реальных зарплат стал нулевым. Данный факт прослеживается, в первую очередь, по реальному сектору отечественной экономики.

Нами разработаны программы развития сельских территорий, вовлечение в оборот заброшенных территорий, увеличение сельского хозяйства, развитие рынков, – говорил депутат Госдумы Геннадий Зюганов. – Президент поддержал, Госсовет рассмотрел, но всё похоронил Силуанов. Я бы никогда не подумал, что какой-то Силуанов может в три раза урезать программы развития, принятые на Госсовете! Что ж за порядки такие в государстве? Что за "упыри", которые сидят, начиная от СП и кончая остальным? Силуановы, Кудрины и так далее – это просто "упыри", "огрызки" ельцинской эпохи, которые душат нашу страну! Когда уже избавимся от этих огрызков, которые не дают жить и нормально работать.

Сейчас Росстат уже фиксирует падение реальных зарплат, например, у работников образования, где номинальный рост в августе составил лишь 1,8% при официальной инфляции в 6,7% (минус 4,9%). У медиков зарплаты снизились даже номинальном выражении на 3,5%, а в реальном выражении падение составило 10%.

Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress

Особенно больно рост цен и непродуманные решения чиновников бьют по малоимущим, которые и без того испытывают серьёзные материальные трудности.

Инфляция – налог на бедных, это написано даже в учебниках по экономической теории. И здесь мы, наверное, выйдем на цифру в 20-25 процентов. Это говорит о том, что наименее обеспеченные слои в большей степени страдают от того, что происходит в мире и в России, – говорит экономист Александр Разуваев. – Причин инфляции у нас две. Это действительно внешняя инфляция, когда дорожают продукты питания, сырьё. Кроме того, слишком много горячих денег в экономике, кроме того, не на руку играет девальвация рубля, которая была в прошлом году. Чтобы справиться, надо отменить бюджетное правило, не нужно покупать валюту. А эти деньги можно пустить на те же пенсии, тогда при нынешних ценах на сырьё мы увидим серьёзное укрепление рубля – думаю, 60-65 устроит всех, как бюджет, так и экспортёров. Соответственно, в этом случае инфляция действительно пойдёт вниз. И это, конечно, будет очень положительный момент, прежде всего для наименее обеспеченных слоёв.

Что с того?

Только президентские "вертолётные" деньги семьям с детьми и пенсионерам позволили вывести в положительную зону общий показатель реальных располагаемых доходов населения. Да, выплаченные из госбюджета 700 миллиардов рублей амортизировали падение покупательной способности населения. Однако данный факт стал возможен во многом благодаря "кредитному плечу".

Долги населения перед банками уже превысили 24 триллиона рублей. Только на обслуживание этих долгов семьи ежемесячно отдают более 220 миллиардов рублей. Рост цен, фактическое падение доходов привели к тому, что 53% граждан заявили о деградации в экономике, а каждый третий (35%) – об ухудшении материального положения. Только 15%, по данным социологов, положительно оценивают нынешнюю ситуацию. Согласитесь, не очень обнадеживающие настроения.