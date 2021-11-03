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"Беспрецедентно!" Юрий Пронько указал на очередную ложь чиновников
03 ноября 2021, 07:35 • 192 • Политика
Рост доходов русских семей в этом году практически остановился. В реальном выражении зарплаты выросли в лучшем случае на 1,5% – аж 770 рублей в пересчёте на покупательную способность. Официальная статистика вынуждена признать, что все рапорты о росте доходов домохозяйств оказались пустой болтовнёй, если не сказать откровенной ложью.
Беспрецедентный разгон инфляции, который стал рекордным за последние пять лет, наотмашь ударил по доходам более 70 миллионов граждан России. "Работающий бедный" – это вклад чиновников, которые отвечают в правительстве и ЦБ за социально-экономическое развитие.
Рост реальных зарплат в России резко замедлился ещё в августе, когда стало понятно, что данный показатель стал одним из худших за минувшие пять лет.
По данным официальной статистики, размер средней зарплаты в России составляет чуть более 52 тысяч рублей. Номинально они выросли на 8,3%. Однако резкий разгон инфляции обнулил данный рост. В реальном выражении зарплаты увеличились лишь на 1,5%, или 770 рублей.
Обнуление роста доходов, а значит и нашей покупательной способности происходит в России не в первый раз. Вспомните, как бюджетные манёвры министра финансов Антона Силуанова, повышение НДС и взлёт цен на бензин в 2018 году привели к тому, что рост реальных зарплат стал нулевым. Данный факт прослеживается, в первую очередь, по реальному сектору отечественной экономики.
Сейчас Росстат уже фиксирует падение реальных зарплат, например, у работников образования, где номинальный рост в августе составил лишь 1,8% при официальной инфляции в 6,7% (минус 4,9%). У медиков зарплаты снизились даже номинальном выражении на 3,5%, а в реальном выражении падение составило 10%.
Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress
Особенно больно рост цен и непродуманные решения чиновников бьют по малоимущим, которые и без того испытывают серьёзные материальные трудности.
Что с того?
Только президентские "вертолётные" деньги семьям с детьми и пенсионерам позволили вывести в положительную зону общий показатель реальных располагаемых доходов населения. Да, выплаченные из госбюджета 700 миллиардов рублей амортизировали падение покупательной способности населения. Однако данный факт стал возможен во многом благодаря "кредитному плечу".
Долги населения перед банками уже превысили 24 триллиона рублей. Только на обслуживание этих долгов семьи ежемесячно отдают более 220 миллиардов рублей. Рост цен, фактическое падение доходов привели к тому, что 53% граждан заявили о деградации в экономике, а каждый третий (35%) – об ухудшении материального положения. Только 15%, по данным социологов, положительно оценивают нынешнюю ситуацию. Согласитесь, не очень обнадеживающие настроения.
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